Россиянин Медведев победил соперника из Канады в первом круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила в матче первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча в рамках первого круга Australian Open закончилась со счетом 6:2, 6:2, 6:4 в пользу россиянина, передает ТАСС. Во втором 24-летнему ему предстоит игра с либо с Роберто Карбальесом-Баэной из Испании, либо с Аттилой Балажем из Венгрии, в зависимости от исхода встречи последних.

Проходящий в Мельбурне турнир серии Большого шлема Australian Open завершится 21 февраля, его призовой фонд составляет $61 млн. Действующим чемпионом числится сербский теннисист Новак Джокович.

Даниил Медведев находится на четвертой строчке в рейтинге ATP, Вашек Поспишил занимает 63-е место.

Россиянин выиграл 15-й раз подряд, причем 10 из этих побед – над соперниками из первой десятки рейтинга АТР, отмечает Sports.ru. Это самая длинная беспроигрышная серия в профессиональной карьере Медведева.