Тарпищев не удивился победе в ATP Cup: "Хорошая подготовка для Австралии"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что победу российских теннисистов на турнире командном турнире ATP Cup вполне можно было предсказать.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в финале Андрей Рублев и Даниил Медведев не отдали итальянцам ни сета: Рублев обыграл Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2, а Медведев одержал победу над Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2. Парный матч не играли.

«Рублев играл на таких скоростях, что не дал сопернику созидать, скорость полета его мяча не дала ничего сделать Фоньини. Медведев же выиграл тактически, хорошо играл под лево и по скорости. Когда сделал брейк, сомнений в победе уже не было», — пояснил ТАСС Тарпищев, добавив, что это «хорошая подготовка для Австралии», имея ввиду турнир Большого шлема Australian Open.

Отметим, что матчи ATP Cup проходили на кортах Открытого чемпионата Австралии.

ATP Cup впервые прошел в прошлом году. Тогда победу на нем одержала сборная Сербии, однако в этом году она не сумела выйти из группы, потерпев поражение от немцев, которые оказались сильнее в паре, где победили в упорной борьбе, несмотря на участие первой ракетки мира Новака Джоковича.

Россия обыграла Германию в полуфинале за счет одиночных матчей. В группе россияне играли с Японией и Аргентиной, также одержав победу в одиночках со счетом 2:1 в обоих случаях.

Италия прошла в финал выйдя из группы с Австрией и Францией, а в полуфинале обыграла Испанию, которая играла без Рафаэля Надаля.