"Хотелось вернуться на небольшом турнире": Федерер поедет в Доху после годового перерыва

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что намерен участвовать на турнире в Дохе, который пройдет на неделе с 8 марта. Восстановиться к Australian Open после травмы колена он не успел и очень жалеет об этом, рассказал он в интервью SRF.

«Я долго думал, где и когда вернуться (...) Хотелось вернуться на небольшом турнире, чтобы не привлекать слишком много внимания и не так нервничать», — поясняет Федерер. После этого он намерен сыграть ещё одни турнир на грунте с прицелом на Галле, Уимблдон, Олимпиаду и Открытый чемпионат США (US Open).

Швейцарец не выступал на турнирах уже 13 месяцев. В последний раз он проиграл в полуфинале прошлогоднего Australian Open первой ракетке Новаку Джоковичу.

Федерер отмечает, что, несмотря на возраст, надеется на новые «великие победы», «и для этого готов пройти долгий и трудный путь», но если его физическое состояние или семья не будет позволять продолжать играть, он не станет «с нездоровым рвением пытаться остаться в туре».