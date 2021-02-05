Митволь: Взысканные с "Норникеля" деньги могут пойти на новые автозаки

Решение Арбитражного суда о взыскании 146,1 млрд рублей с дочки «Норникеля» в связи с экологической катастрофой в Норильске является закономерным, но деньги должны быть направлены не в федеральный, а в региональный бюджет. Об этом в разговоре с Sobesednik.ru заявил экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь:

– «Норникель» подвела излишняя самоуверенность. Конечно, я глубоко удовлетворен решением суда – благодаря экологам не удалось замолчать эту историю. И дело даже не деньгах, которые поступят в госбюджет.

Хотелось бы верить, что теперь крупные госкомпании начнут заниматься вопросами экологической безопасности, потому что большинство подобных программ, о которых говорится, – это настоящее очковтирательство, – подчеркнул Митволь.

Вместе с тем бывший заместитель руководителя Росприроднадзора подверг критике тот факт, что почти весь взысканный с «Норникеля» ущерб будет направлен в госбюджет.

Олег Митволь // Фото: Global Look Press / Anton Belitsky

– Хотелось бы, чтобы деньги пошли в субъект страны, то есть, в Красноярский край, который мог бы заняться экологией. Но правительство, которое увидело такие гигантские цифры, решило, что суммы пойдут в федеральный бюджет. Видимо, на новые автозаки, – предположил Митволь.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края взыскал 146,1 млрд руб. с «дочки» «Норникеля» – «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Таким образом был удовлетворен иск Росприроднадзора в связи с аварией на норильской ТЭЦ в мае 2020 года.

Как следует из решения, почти вся сумма (145,5 млрд руб.) пойдет в федеральный бюджет, остальное – в бюджет Норильска. Общая сумма требований составляла 148 млрд рублей. Сам «Норникель» не признал иск, оценив нанесенный природе ущерб в 21,4 млрд рублей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала лично проследить, чтобы взысканные судом деньги целевым образом расходовались на экологические проекты, в первую очередь, в Норильске и в Красноярском крае.

Одна из крупнейших экологических катастроф в истории России произошла 29 мая 2020 года. Тогда из-за аварии в одном из резервуаров в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Из-за экологической катастрофы в регионе была объявлена ЧС, а дело пришлось брать на свой контроль лично главе государства.

После катастрофы Владимир Путин упрекнул главу «Норникеля» Владимира Потанина за то, что компания вовремя не заменила резервуары ТЭЦ: это позволило бы избежать и экологических, и экономических потерь.

По нашим данным, пострадавшими от разлива нефтепродуктов под Норильском признаны также около 700 представителей коренных малочисленных народов Севера. Теперь они на законных основаниях могут подать иски к «Норникелю».

Еще в октябре 2020 года Sobesednik.ru направлял в «Норникель» ряд вопросов о том, как компания будет устранять последствия разлива топлива. Однако за несколько прошедших месяцев ответов на них так и не поступило…