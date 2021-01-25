Неизбежно окажет влияние: Орешкин раскрыл долгосрочные последствия от протестов

В том, что оппозиционер Алексей Навальный, его команда и связанные с ними события активно формируют повестку в последние недели, уже мало кто сомневается. И «гасить» этот информационный подъем власти решили довольно жесткими методами. Сначала «странная» история с активизацией ФСИН, потребовавшей заменить истекающий на тот момент условный срок блогера на реальный, позднее его задержание в аэропорту после прилета из Германии с последующим арестом решением «суда по вызову». И это не говоря обо всей предыстории, имевшей место еще во второй половине 2020 года.

Навальный же, как и ожидалось, отвечает в привычной ему манере, публикуя одно за другим громкие расследования. Более того, оппозиционеру даже из СИЗО удалось консолидировать сторонников, а потому акция в его поддержку пусть и не была настолько масштабной, как прогнозировалось изначально, но все же не осталась незамеченной. И в этом случае власти решили действовать довольно жестко, а потому в прессе появляются сообщения о тысячах задержанных в минувшую субботу россиянах.

К примеру, как считает политолог Дмитрий Орешкин, произошедшие события могут только усугубить отношения между населением и властью. Об этом эксперт рассказал в интервью «Дождю».

«Во-первых, я думаю, что на электоральный расклад это неизбежно окажет влияние. Не только потому, что людей, которые скептически относятся к Владимиру Путину и его повестке, удивляет и раздражает такая предвзятая подача материала, а также то, что делает Владимир Путин, например, с этим же самым злополучным дворцом.

Проблема немножко в другом: как мне кажется, значительная вина за этот митинг ложится на политику Путина, ведь понятно, что Навальный – это повод, но гораздо большая проблема заключается в том, что реально условия жизни не улучшаются, реально экономическая стагнация, реально молодежь не видит для себя перспектив для будущего. По данным Левада-центра, половина молодежи до 25 лет хотела бы уехать из страны – и это поразительно, потому что буквально пять-семь лет назад именно молодежь была главной опорой Владимира Путина, как это ни странно звучит сейчас. Тогда он казался молодым людям крутым, он казался человеком, поднимающим Россию с колен – и вот прошло пять-семь лет, и мы видим, что именно молодежь перевернулась как песочные часы и является главной угрозой для Владимира Путина.

Вот эти долгосрочные факторы к сентябрю (когда пройдут выборы в Госдуму) точно не улучшатся: не наладится экономика, вряд ли появятся блистательные перспективы, вряд ли вырастет курс рубля», – заявил Дмитрий Орешкин.