Неизбежно окажет влияние: Орешкин раскрыл долгосрочные последствия от протестов

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25 января, понедельник

[15:06]Путин заявил о возможности постепенного снятия антиковидных ограничений
[14:57]Прокуроры проверят качество горячего питания в школах из-за случаев отравления
[14:44]Не такой крутой "Уокер". Ремейк со звездой "Сверхов" показала рекордные просмотры
[14:27]"КиноСоюз" потребовал расследовать покушение на убийство Навального
[13:53]Анастасия Ивлеева публично поддержала правозащитный проект "ОВД-Инфо"
[13:44]После утечки Росреестр поменял подход к сокрытию данных о недвижимости силовиков
[12:27]38 взрослых и 5 подростков обратились за медпомощью после акции 23 января в Москве
[11:41]Восстановиться после коронавируса помогут дыхательная гимнастика и пение
[11:32]Людям со злокачественными опухолями лучше не делать прививку от СOVID-19
[10:29]В Приморье дело о митинге 23 января возбудили со ссылкой на скорую
[10:17]Умер известный стилист, работавший с Пугачевой, Овсиенко и Долиной
[09:57]Кирилл Капризов сделал историческую передачу, установив рекорд в "Миннесоте"
[09:52]"Черти за Навального и однополые браки": советник Кадырова осудил чеченца с митинга
[08:26]Новые дела и полицейский с цветами. Новости к утру 25 января

24 января, воскресенье

[17:49]Сооснователю "Бессмертного полка" сломали руку во время беспричинного задержания
[16:44]"Фонтанка" усомнилась в отсутствии претензий у женщины, которую пнул ногой силовик
[15:44]Песков просит "не позволять делать из себя идиота" и смотреть фильм Навального внимательно
[14:59]Песков о запрещенной акции: "Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина"
[14:33]"Совет по обслуживанию интересов власти": Шевченко о позиции главы СПЧ по протестам
[13:47]Член ОНК: Задержанные дети отрицают участие в митингах, дело "буквально шьют"
[12:46]В Москве возбудили уголовное дело о поврежденной машине ФСБ на Цветном бульваре
[11:58]Полиция усомнилась в законности распространения памяток на случай задержания
[11:36]Женщина, избитая полицейским, или "чувствует себя великолепно", или в реанимации
[11:08]В МВД Навального и Фургала назвали "политическими заключенными"
[10:43]3408 задержанных, Госдеп США требует освободить Навального. Главное к 24 января

23 января, суббота

[21:40]В МВД изучают видео, где сотрудник ППС на акции резко пнул женщину в живот
[21:09]У СИЗО "Матросская тишина" разогнали сторонников Навального
[19:37]Юлию Навальную отпустили из отдела полиции без составления протокола
[18:47]На Цветном бульваре в Москве разбили предполагаемый автомобиль ФСБ
[18:12]Сценаристка оценила правдоподобность рассказа Захаровой о "звонке задержанного"
[17:12]Пугачева отписалась от Киркорова и подписалась на Навального в Instagram
[16:27]Активистке "ФемФракции" в Москве разбили голову
[16:00]Александр Гудков выпустил видео "Аквадискотека". В финале клипа дед пьет таблетки
[15:19]В Омске от задержанных на митинге требуют согласия на заочный суд
[14:52]Задержана Любовь Соболь
[14:18]В Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя задержан ОМОНом
[13:29]Начались задержания митингующих в Петербурге и Москве
[12:46]"Новая газета": Провокаторы для митингов прошли сборы в подмосковном пансионате
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Неизбежно окажет влияние: Орешкин раскрыл долгосрочные последствия от протестов

Общество
11:35, 25 января 2021

Неизбежно окажет влияние: Орешкин раскрыл долгосрочные последствия от протестов

В том, что оппозиционер Алексей Навальный, его команда и связанные с ними события активно формируют повестку в последние недели, уже мало кто сомневается. И «гасить» этот информационный подъем власти решили довольно жесткими методами. Сначала «странная» история с активизацией ФСИН, потребовавшей заменить истекающий на тот момент условный срок блогера на реальный, позднее его задержание в аэропорту после прилета из Германии с последующим арестом решением «суда по вызову». И это не говоря обо всей предыстории, имевшей место еще во второй половине 2020 года.

Навальный же, как и ожидалось, отвечает в привычной ему манере, публикуя одно за другим громкие расследования. Более того, оппозиционеру даже из СИЗО удалось консолидировать сторонников, а потому акция в его поддержку пусть и не была настолько масштабной, как прогнозировалось изначально, но все же не осталась незамеченной. И в этом случае власти решили действовать довольно жестко, а потому в прессе появляются сообщения о тысячах задержанных в минувшую субботу россиянах.

К примеру, как считает политолог Дмитрий Орешкин, произошедшие события могут только усугубить отношения между населением и властью. Об этом эксперт рассказал в интервью «Дождю».

«Во-первых, я думаю, что на электоральный расклад это неизбежно окажет влияние. Не только потому, что людей, которые скептически относятся к Владимиру Путину и его повестке, удивляет и раздражает такая предвзятая подача материала, а также то, что делает Владимир Путин, например, с этим же самым злополучным дворцом. 

Проблема немножко в другом: как мне кажется, значительная вина за этот митинг ложится на политику Путина, ведь понятно, что Навальный – это повод, но гораздо большая проблема заключается в том, что реально условия жизни не улучшаются, реально экономическая стагнация, реально молодежь не видит для себя перспектив для будущего. По данным Левада-центра, половина молодежи до 25 лет хотела бы уехать из страны – и это поразительно, потому что буквально пять-семь лет назад именно молодежь была главной опорой Владимира Путина, как это ни странно звучит сейчас. Тогда он казался молодым людям крутым, он казался человеком, поднимающим Россию с колен – и вот прошло пять-семь лет, и мы видим, что именно молодежь перевернулась как песочные часы и является главной угрозой для Владимира Путина. 

Вот эти долгосрочные факторы к сентябрю (когда пройдут выборы в Госдуму) точно не улучшатся: не наладится экономика, вряд ли появятся блистательные перспективы, вряд ли вырастет курс рубля», – заявил Дмитрий Орешкин.

Теги: #Путин #Навальный #Госдума #Отравление Навального

Рубрика: Общество

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