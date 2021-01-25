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Благородный вид деятельности: Путин неожиданно рассказал, чем может заняться после президентства

Общество
16:24, 25 января 2021

Благородный вид деятельности: Путин неожиданно рассказал, чем может заняться после президентства
Global Look Press
Global Look Press

Сложно уже сосчитать, как часто российскому президенту Владимиру Путину в последние месяцы прочили скорый уход с поста номер один в стране, а также полный выход из большой политики. Заявлений подобного плана от ряда политологов только за последние полгода прозвучало огромное количество, причем каждый из них по-своему аргументировал подобный прогноз.

Как бы там ни было, но глава российского государства все еще находится на своем месте и, как говорил немногим ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, не собирается ни в какую отставку, как минимум, до 2024 года. Что же касается последующих периодов, то любые попытки спрогнозировать, уйдет ли Путин, или воспользуется внесенными недавно поправками в Конституцию, предполагающими «обнуление» его президентского срока, сложно, вне зависимости от опыта и знаний.

Примечательно, что, собирая высказывания на эту тему от самых разных политологов, экономистов, публицистов и прочих экспертов, журналисты практически никогда не интересуются соответствующими планами у самого президента. А они, как оказалось, у Владимира Владимировича есть. Правда рассказывать о планах на будущее, а также о том, чем можно было бы заняться после ухода с президентской должности, главе российского государства пришлось в не совсем комфортных для него обстоятельствах – комментируя нашумевшее расследование о «дворце под Геленджиком». Как оказалось, авторы фильма подали Путину интересную идею, которую он не против позаимствовать.

«Из всего, что я видел (в фильме про "дворец в Геленджике"), я заинтересовался только одним – не бизнесом, а как видом деятельности: это виноделие. Мне кажется, очень хороший вид деятельности, благородный. Один мой хороший знакомый имеет небольшое предприятие по этому виду деятельности. 

У нас вообще виноделие развивается неплохо. В этой связи не как бизнесом, а как видом деятельности, я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня советник есть – Борис Титов – который является владельцем "Абрау-Дюрсо", крупной компании с хорошим бэкграундом. Он у меня сейчас советник. 

Я когда работу закончу, может к нему пойду советником, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права», – отметил Владимир Путин.

Теги: #Путин #Песков

Рубрика: Общество

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