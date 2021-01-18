"Делает то, что ему говорят": таролог рассказала о психологическом состоянии Сергея Собянина

Несмотря на то, что наиболее активная дискуссия в рамках российской политической системы ведется непосредственно вокруг действующего президента Владимира Путина, его возможных преемников и формата предстоящего транзита власти, не выходят из поля зрения СМИ и другие фигуры. Даже на фоне громких заголовков, появившихся в прессе после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального, который был задержан и доставлен в УВД Химок в минувшее воскресенье, не утихает еще одна важная дискуссия, которая касается Москвы и ее мэра Сергея Собянина.

Причем рассматривают персону Сергея Семеновича не только сквозь призму «противокоронавирусных мер» столичных властей, которые еще весной вознесли его едва ли не на вершину отечественного политического олимпа, а уже осенью спустили на землю обетованную, с головой окунув в понимание изменчивости не только отношения со стороны граждан, но и восприятия в высших эшелонах власти. Ситуация изменилась настолько, что и сам мэр Москвы, кажется, был к этому не готов. Еще весной Собянину прочили едва ли не роль преемника президента, а уже осенью называли человеком, политическая и административная карьера которого повисла на волоске.

Впрочем, сам Собянин продолжает активно работать именно на нише борьбы с коронавирусом, то ли ставя эту задачу себе в приоритет, то ли исполняя распоряжения сверху. Как бы там ни было, но именно эта деятельность снова вывела на поверхность двойственное восприятие московского градоначальника обществом. Сейчас оценивать действия Сергея Семеновича уже пытаются не только политологи и общественники, но и специалисты совершенно иного профиля. К примеру, таролог Маргарита Базанова на своем авторском Youtube-канале дала оценку текущем состоянию мэра Москвы, попутно рассказав об аспектах в его работе, о которых мало кто из политологов вообще станет говорить.

«Сергей Собянин в настоящий момент находится в состоянии борьбы с самим собой, с собственными страхами. Во многом он не понимает, что творит, ему очень тяжело. Он – управляемый человек.

Почему он свирепствует и издает непонятные многим указы? Собянин – человек маленький, человек подневольный. Он ничего не видит, а просто делает то, что ему говорят. Чем лучше он выполняет задание, тем большая ему достается награда.