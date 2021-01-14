Глеб Павловский: Собянин – человек вполне президентского калибра

Никто не знает, кто будет президентом России в 2024 году, даже сам Путин. Решение будет приниматься в зависимости от ситуации накануне выборов. Однако, по мнению политологов, мэр Москвы уже сейчас в пятерке кандидатов на пост президента. Роль столичного хозяйственника на политической арене России сильно возросла. Навязчивое присутствие московского мэра в федеральных СМИ – лишь видимая часть айсберга. О реальном шансе Собянина стать президентом России и самом главном его препятствии на этом пути, в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru рассказал политолог Глеб Павловский.

Глеб Павловский // Фото: Facebook

– Есть ли шанс у Собянина победить на президентских выборах 2024 года?

– Это вопрос не про нашу систему, потому что здесь вопрос ставить надо иначе: есть ли у Собянина шансы выдвинуться? Ведь решение о том, кому выдвигаться, кому нет – принимает не кандидат. Принимает реально президент, Администрация президента.

Собянин же не может сам решить. Если он выдвигается без согласия администрации, то он просто делает политическое харакири и все.

– В 2023 году истекает срок действий мэрских полномочий Сергея Собянина, это же обязательно заставит его задуматься о своем политическом будущем...

– О своем политическом будущем люди его класса начинают думать с утра каждый день. Они не откладывают это на 23-й год. Проблема в том, что оно от него (Собянина) не зависит, он может думать сколько угодно, но решение от него сегодня не зависит. Мы же не знаем даже, какими будут выборы в 2024 году и какая будет политическая ситуация, будут ли выборы... Кто там будет учувствовать, кто будет в Кремле, мы этого сегодня не знаем. Поэтому, конечно, проблема нашего якобы дефицита кандидатур – это мнимая проблема. Потому что если мы забудем на время про оппозицию и спокойно посмотрим на кадры управления, то мы увидим сразу с десяток вполне себе способных кандидатов в президенты, не меньше – среди губернаторов, среди министров, среди высших управленцев. Проблема в том, что сегодня у них нет возможности учувствовать в таком процессе. И, конечно, Собянин – один из наиболее конкурентно способных кандидатов был бы при других обстоятельствах, но, повторяю, сегодня это ничего не решает. Решает его вес, его конкурентоспособность в подковерной борьбе вокруг Путина.

– На протяжении этого года и конца предыдущего очевидно же было медийное лидерство Собянина...

– А что это как-то влияет на его возможность выдвигаться в президенты? О нем могут говорить сколько угодно. И это вообще никак не влияет.

– А тот факт, что последние месяцы ушедшего года Собянин тщетно пытался получить аудиенцию у Путина?

– Это все придворные интриги, они тоже почти не влияют на реальное положение, они непрерывными являются. Например, такой же придворной интригой было интервью Пескова Соловьеву, которое в итоге не было показано по телевидению. Оно тоже полно интриг, Соловьев задавал свои коварные вопросы – это постоянные интриги, результат которых измеряется микроскопическими единицами, потому что они все нацелены на то, чтобы создать у Путина то или иное отношение, помешать контактировать. Это не влияет. Да, идет постоянная война за доступ к Путину, за то, что бы с ним встретиться, но это война идет и в других системах, в американской системе она тоже идет. Из этого нельзя вывести ровным счетом ничего стратегического на год, на два, на три вперед.

– То есть никакие назревающие конфликты между президентом и мэром политически ни о чем сегодня не говорят?

– Конфликтом было уже то, что в прошлом году Путину пришлось отойти в сторону и дать действовать губернаторам, а первому среди них – Собянину. И в общем он, конечно, на этом выиграл, потому что весь негатив ушел к тем, кто действовал. Что из этого можно извлечь? У нас же нет и не предвидится в ближайшее время ситуации, где будет свободное выдвижение кандидатуры на пост президента России. Если Собянин будет выдвигаться, он окажется в группе сильных кандидатур, но я не предвижу ничего подобного.

– Может быть что-то изменится уже после выборов в Думу этой осенью? Как-то станет очевиднее ситуация?

– Она, конечно, изменится. Что естественно для кандидатов от власти. Там могут быть провалы, такие провалы, которые заставят уйти Володина с нового поста или даже Кириенко. Сейчас это невозможно предсказать.

– В начале 2021 года вы наблюдали изменения политического противостояния президента и столичного мэра?

– Где вы видели противостояние? Никакого противостояния нет. В окружении Путина нет ни открытых конфликтов – их не может быть, – ни взаимной любви и симпатии, потому что время идет, как такая тихая, незаметная колея, которая почти не выходит наружу. Но о чем по ней можно судить? Это важно для участников, это важно для кланов, но это никак не влияет на жизнь страны.

– Вы лично видите Сергея Собянина на посту президента России?

– Я очень многих губернаторов вижу вполне себе вероятными президентами, когда это станет возможным, конечно. Собянин – человек вполне президентского калибра. Но и Мишустин вполне человек президентского калибра. Представить сегодня их конкуренцию себе невозможно, потому что это исключено сегодня нашей системой. А вообще-то говоря, таких людей у нас немало. Здесь ситуация заморожена, как конфликт вокруг Карабаха, потому что никто не только не может, как говорится, просчитать, но и никто из президентских кандидатур не может об этом даже говорить. Те, кто говорит об этом, это люди, которых сразу относят к несистемной оппозиции. Никто из круга Путина не хочет в нее попасть.

У нас бесконечно обсуждают шансы Навального, но его шансы не так значительны, если представить себе, что одновременно с ним будут выдвигаться Мишустин, Собянин и другие вполне себе избираемые люди.

– Что ни в коем случае сейчас нельзя делать потенциальному кандидату в президенты? Каких ошибок нельзя совершать Собянину?

– Очевидно, что Собянину нельзя говорить о своих президентских амбициях. Но никто и не говорит. Вот, Володин несколько лет назад заикнулся и ушел из Администрации президента. Правда, этот уход не был катастрофой, но с другой стороны, он там, где есть. Если любой министр говорит, что я хочу быть президентом, то он в следующем месяце уже точно уже не министр. Это просто сейчас такие правила игры.

– Они сменятся?

– Конечно. Я даже думаю, что они сменятся раньше, чем придет время президентских выборов – если система вступит в открытый кризис, к которому она движется, но глупо сейчас это предсказывать.

Собянин показал очень высокую способность управления в период идущего и развивающегося у нас кризиса пандемии и одновременно он не чувствителен часто к нюансам восприятия его москвичами. Здесь есть определенная сложность, но на москвичах свет клином не сошелся и Собянин, конечно, человек, занимающий видное место в первой пятерке кандидатов на пост президента. Но тут есть много «но». Есть еще вопрос мнения Путина, который явно не очень видит сегодня Собянина своим преемником, но можно представить ситуацию, в которой мнение Путина уже не будет таким важным, как сегодня. А так, это гадание на кофейной гуще, вступая в которое можно легко оказаться манипулируемым разного рода интриганами, которые роют под одного, другого, третьего. Таких закулисных войн будет очень много.