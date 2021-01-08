Собянину конец? Соловей раскрыл подробности “конфликта" Путина с мэром Москвы

В первые дни 2021 года многие российские эксперты отметили странное и в какой-то степени неоднозначное поведение российского президента Владимира Путина во время личной встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. И если последнему ранее приписывали довольно серьезные политические амбиции и возросший политический вес, то риторика главы государства в беседе с ним поставила многих сторонников этой версии в тупик.

Кто-то из политологов назвал происходящее едва ли не унижением столичного градоначальника в исполнении главы государства. На этом фоне сразу же вспомнились и другие неуважительные и пренебрежительные высказывания президента в адрес Сергея Семеновича, которые еще несколько месяцев назад свидетельствовали о том, что больших политических перспектив у мэра российской столицы нет хотя бы потому, что в Кремле не готовы делать на него ставку.

Не стоит забывать и о том, что еще в конце лета и начале осени 2020 года отдельные эксперты отмечали недовольство Путина действиями Собянина, сумевшего перехватить антикризисную повестку и ставшего едва ли не первым лицом в государстве с точки зрения активности в борьбе с пандемией. А потому фраза «не прибедняйтесь», брошенная собеседнику Путиным во время личной беседы, была воспринята многими как явный признак либо обострения отношений между президентом и московским мэром, либо как очевидное свидетельство того, что на политической карьере Собянина, хотя бы во всем, что касается повышения статуса, можно ставить крест.

Свою оценку этой ситуации немногим ранее в эфире «Эха Москвы» озвучил известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, отметивший, что в Кремле действительно отдалили Собянина от центра принятия решений, однако найти ему замену пока не могут.

«Как известно, Владимир Путин в свое время высказался о Собянине: "Да, не Робеспьер". Позже, в прошлом году, Собянину были сделаны значительные авансы, но злые языки, как известно, страшнее пистолетов. Все "наушники" хором сообщали президенту, что московский мэр, возглавив штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, стал присваивать себе президентские полномочия.

Тогда же Владимиром Владимировичем была произнесена сакраментальная фраза: "Из тайги, от оленей взят, к оленям и вернешься". Речь шла о том, чтобы Сергея Собянина отправить полпредом президента в Дальневосточный федеральный округ. Однако выяснилось, что найти нового мэра для Москвы тоже не так просто.

В настоящее время Сергей Собянин находится на отдалении от центра принятия решений, несмотря на все его попытки встретиться с Владимиром Путиным лично, а не через Skype. Попытки, к слову, не увенчались успехом», – заявил Валерий Соловей.