"Одичалые": Михаил Делягин распек Собянина и мэрию Москвы за странный карантин

Похоже, что столичному градоначальнику Сергею Собянину в ближайшее время, по крайней мере пока сохраняет свою актуальность так называемая «вторая волна» коронавируса и усугубляется эпидемиологическая ситуация в Москве и целом по стране, придется принимать непопулярные решения, многие из которых негативно отразятся на его рейтингах.

Впрочем, отчасти в том потоке критики, который в последнее время льется в адрес мэра Москвы и столичной администрации в целом, виноваты и сами городские власти. Во-первых, они долго и довольно упорно убеждали москвичей в том, что никаких тотальных ограничений этой осенью ожидать не стоит, а позднее начали постепенно раскручивать «карантинный маховик», дойдя до абсурдных требований предоставлять персональные данные работников, отправленных предприятиями на дистанционный режим работы, согласно снова-таки требованиям мэрии.

Примечательно, что свои действия Сергей Собянин раз за разом оправдывает плохой ситуацией с распространением заболевания и необходимостью повышать эффективность борьбы с ним. С этой же аргументацией более трех недель тому назад учеников столичных школ отправили на карантин, который продолжают продлевать. Накануне стало известно, что режим дистанционного обучения для московских школьников продлили снова, в этот раз до 22 ноября. Речь идет об учащихся 6-11 классов.

«В текущей ситуации, на фоне происходящего в России и за рубежом, становится очевидно, что расслабляться рано», – отметил столичный градоначальник, попутно пообещав сделать все возможное для того, чтобы дистанционное обучение никак не отразилось на качестве получаемого подростками образования.

Нужно ли говорить, какой шквал негативной критики в обществе вызывают такие решения городских властей. Москвичи, к примеру, продолжают атаковать странички Собянина в социальных сетях, оставляя в комментариях проклятия и требования прекратить «издеваться над школьниками и их родителями».

Между тем многие эксперты отмечают, что борьба столичных властей с коронавирусной инфекцией все еще не выглядит рациональной и оправданной. К примеру, известный российский экономист Михаил Делягин недавно отметил, что московские власти снова решили закрыть школы для учеников старших классов, однако не стали закрывать ночные клубы. По словам эксперта, это обстоятельство можно считать красноречивым свидетельством реальных приоритетов мэрии, назвав власти города «одичалыми».