В 2021 году: таролог назвала точный месяц ухода Владимира Путина с поста президента

Разговоры о возможном уходе Владимира Путина с поста президента России в некотором смысле приобрели уже угрожающий масштаб. И если прежде отдельные политологи и эксперты рассматривали будущее российского лидера сквозь призму перестановок и реформы структуры власти с переводом на должность, на которой впоследствии будут завязаны основные властные полномочия, то сейчас дискуссия перешла к тезисам, согласно которым, уже в 2021 году Владимир Владимирович может окончательно выйти из игры и оставить политику.

Ключевым проводником этой мысли в российское информационное пространство остается известный российский политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей. Эксперт в свое время даже обозначил примерные сроки ухода действующего главы государства, отметив, что именно по этой причине элиты уже начали довольно жесткую подковерную схватку за право унаследовать власть от Путина. Позднее к дискуссии подключились и другие спикеры.

Свое мнение по поводу ближайших политических и властных перспектив Владимира Путина высказала и практикующий психолог, таролог Маргарита Базанова на своем авторском Youtube-канале. По мнению Базановой, в обозримом будущем от российского президент может отвернуться удача, более того, нельзя исключать и заговора против Путина, в результате которого он на самом деле может лишиться поста номер один в стране.

«Уже с нынешнего месяца удача может отвернуться от Владимира Путина. Я не исключаю некоего заговора против президента. В декабре будут приняты некоторые скрытые решения, о которых общественности рассказывать не станут. С начала 2021 года — с января — ситуация в стране станет нестабильная: колебания, волнения, принятие очередного решения.

Судя по всему, в январе Путин еще будет президентом страны, однако он, как фигура несамостоятельная, ждет какого-то решения «сверху». Февраль — очень значимый месяц. Будет много перемен, в феврале высока вероятность ухода на пенсию действующего президента. В марте появляется новый человек, принимающий решение, что может означать только одно: Владимир Путин покидает пост президента России.

Подведем итог: я склоняюсь к тому, что уже с Нового года начнутся какие-то перемены, а февраль и март станут переломными месяцами в жизни Владимира Путина, и он может уйти», – заключила таролог Маргарита Базанова.