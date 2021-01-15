План Байдена, ЧП в Индонезии, "Спутник V" в Венесуэле: главное к утру 15 января

Избранный президент США Джо Байден представил план по стимулированию пострадавшей из-за пандеми экономики страны в $1,9 трлн, передает CNBC. Проект предполагает выплату в $1400 каждому американцу, выделение $160 млрд на вакцинацию от COVID-19 и дополнительные $50 млрд на тестирование, а также $130 млрд на открытие школ после пандемии.

Глава ФБР Крис Рэй сообщил об опознании свыше 200 подозреваемых в беспорядках в Вашингтоне и аресте более 100 человек. «Вместе с нашими партнерами мы оцениваем угрозы и какие ресурсы использовать против них. Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальному вооруженному протесту», – цитирует Рэя «Интерфакс».

В Южном Судане вновь задержали троих россиян, путешествующих вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и блогером Ильей Варламовым. Как сообщил сам Верзилов, директор Европейской гимназии Иван Боганцев, Любовь Варламова, Вадим Гинзбург были задержаны вместе с сотрудником министерства печати страны во время экскурсии по местным деревням. Верзилов и Варламов в это время находились в отеле – им запретили выходить на улицу под угрозой ареста.

Власти Венесуэлы договорились с Российским фондом прямых инвестиций о поставках и производстве вакцины «Спутник V». «Следуя распоряжениям президента Николаса Мадуро, мы провели рабочую встречу в режиме видеоконференции с президентом и вице-президентом РФПИ по вопросу о снабжении и производстве вакцины "Спутник V" в Венесуэле в первые три месяца этого года», – цитирует «Интерфакс» вице-президента страны Делси Родригес.

По меньшей мере семь человек погибли и более 600 пострадали из-за серии землетрясений на индонезийском острове Сулавеси, передает Reuters. Несколько тысяч местных жителей были вынуждены покинуть дома. Одно из землетрясений магнитудой 6,2 балла разрушило здание больницы в городе Мамуджу, под завалами оказались пациенты и врачи, пишет «РИА Новости».

За последние семь лет киберпреступность выросла в 20 раз, ее уровень продолжает расти. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СКР Константин Комарда, передает ТАСС. «Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве», – рассказал он.