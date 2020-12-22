Текст обвинения Ивана Сафронова опровергает связь его дела с "Роскосмосом"

В постановлении по делу обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова не говорится о его связи с «Роскосмосом».

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

Ранее Владимир Путин дважды заявлял, что дело против Ивана Сафронова связано с периодом, когда тот работал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такую информацию главе государства предоставило следствие.

В материалах уголовного дела говорится, что в 2012 году Иван Сафронов начал сотрудничать с чешской разведкой, которая, в свою очередь, действовала под руководством США. В 2017-м, по мнению следствия, Сафронов получил зашифрованные задания на сбор информации о сотрудничестве России со странами Африки и работе вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Собранные Сафроновым сведения «попали в распоряжение иностранных спецслужб».

Исследование ФСБ выявило, что информация не публиковалась в «Ведомостях» или «Коммерсанте», где работал журналист. Речи о работе Сафронова в «Роскосмосе» в постановлении нет. Также в материалах дела не указано имя «представителя иностранного государства», с которым якобы контактировал Сафронов.

«Мы услышали заявление пресс-секретаря президента о том, что Кремль готов ознакомиться с материалами, которые мы можем сделать публичными. Надеемся, что в Кремле учтут этот документ», – заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). С тех пор остается под стражей.

В 2017 году Сафронов работал спецкорреспондентом «Коммерсанта», в 2019-м перешел в «Ведомости», а в мае 2020-го стал советником Дмитрия Рогозина.