Проверку задержаний освещавших акции на Петровке журналистов решено не проводить

СК не стал проводить проверки в связи с задержанием журналистов «Эха Москвы» при освещении акций на Петровке, 38.

Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Федора Сироша.

Напомним, журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр были задержаны во время освещения пикетов у здания ГУ МВД на Петровке в поддержку арестованного на 15 суток спецкорреспондента «Новой газеты» Ильи Азара. Были также задержаны журналист «Дождя» Михаил Фишман, редактор издания «Такие дела» Анастасия Лотарева, главред «Медиазоны» Сергей Смирнов и другие. На следующий день, 29 мая, на Петровке снова проходили пикеты, на которых Плющева и Фельгенгауэр вновь задержали. Журналисты подали жалобу в Следственный комитет.

В июле Тверской суд Москвы оштрафовал Фельгенгауэр на 18 тысяч, а Плющева – на 10 тысяч рублей. Сотрудников «Эха Москвы» признали виновными в нарушении правил проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).