Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тысяч рублей за майский пикет в поддержку Азара

Тверской суд столицы оштрафовал на 18 тысяч ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр за одиночный пикет.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на саму журналистку. Сообщается, что штраф назначен за то, что Фельгенгауэр вышла на акцию в поддержку спецкорреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара. Радиоведущую признали виновной в нарушении правил проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Ранее, 13 июля, штраф в размере 10 тысяч назначили другому ведущему «Эха Москвы», Александру Плющеву.

Напомним, 28 мая Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции». Сотрудники сразу нескольких изданий вышли на пикеты в поддержку журналиста. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 32 человека.