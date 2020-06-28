Осужденный режиссер и оправданный насильник: Итоги недели одним предложением

Уходящая неделя со снисходящим приростом ковида в РФ и умеренным – в Европе подарила нам ряд мемитичных картинок с избирательных, если так можно сказать, участков; где-то они расположились у подъезда, где-то – в багажнике, а где-то и вовсе в тележке из супермаркета;

Старту голосования предшествовал долгожданный парад Победы в 28 городах России с потерянной туфлёй, взбунтовавшимся танком и арестованным издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым, который сильно хотел повторить кадр 1989 года, где студент на китайской площади Таньаньмэнь встал перед боевой машиной, но не один Верзилов из числа художников попал в информационную повестку о давлении властных структур;

Кирилл Серебренников таки получил три года условно и 800 тысяч штрафа по делу «Седьмой студии», но реальность такова, что и этот приговор для режиссера группа поддержки у Мещанского суда в Москве встречала аплодисментами;

На следующий день после приговора Серебренникову в новостные сводки вновь попало имя художницы Юлии Цветковой, ожидающей суда по обвинению в распространении порнографии (под которой поняли ее схематичные бодипозитивные рисунки женщин); активистки в столицах и регионах провели серию одиночных пикетов в поддержку художницы из Комсомольска-на-Амуре, но в Москве всех участниц задержали «за нарушение социальной дистанции»;

Пока Цветковой грозит до шести лет лишения свободы за рисунки обнаженных женщин, в Татарстане прокуратура пытается оспорить оправдательный приговор для отца, надругавшегося над полуторагодовалой дочерью; суд счел, что, если мужчина просто «психанул», а не имел целью удовлетворение, то и состава преступления нет, рассказывает НТВ;

Меньшим насилием обернулась попытка съемочной группы Ксении Собчак попасть на территорию монастыря схиигумена Сергия, но все же одному из сотрудников команды сломали кисть;

А заканчивается неделя очередным экологическим насилием на многострадальном «Норникеле», где «гринписовцы» вместе со спецкором «Новой газеты» обнаружили несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону.