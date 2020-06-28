Отходы "Норникеля" в реке и DDoS-атака на голосование. Новости к утру 28 июня

«Новая газета» совместно с «Гринписом» и экс-сотрудником Росприроднадзора Василием Рябининым обнаружили, что «Норникель» выкачивает с производства Тланахской обогатительной фабрики в озеро Пясино воду, зараженную тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ.

На место прибыла служба спасения Норильска. Активисты вызвали прокуратуру и Росприроднадзор. Прибывшие на место сотрудники форсированно демонтируют трубы, через которые ядовитые отходы попадают в водоем.

В США в штате Калифорния неизвестный въехал в здание распределительного центра Walmart и открыл стрельбу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ. Один из сотрудников свидетельствовал журналистам, что слышал от 50 до 60 выстрелов при происшествии. Как минимум два человека погибли и четверо получили огнестрельные ранения в результате перестрелки.

Японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил, что, несмотря на наметившийся прирост случаев заболеваемости коронавирусом, власти не намерены ограничивать бизнес и право граждан на передвижения между префектурами. Отмечается, что прирост в большей степени связан с посещение увеселительных заведений, пишет ТАСС.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что на систему голосования по поправкам в Конституции была совершена попытка атаки, но она была успешно отражена. Злоумышленники пытались получить доступ к электронным бюллетеням, пишет «РИА Новости».