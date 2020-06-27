Сотрудники "Новой" не смогли передать пробы с места ЧП в Норильске на экспертизу

Депутату и журналистам не разрешили вывезти из Норильска образцы воды и почвы для экспертизы после аварии на ТЭЦ-3.

Как пишет «Новая газета», пробы из озера Пясино и реки Пясина были отобраны экологами Greenpeace в присутствии сотрудников издания, которые передали их депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, чтобы он отправил образцы на экспертизу.

В аэропорту Норильска политика, садившегося на рейс в Новосибирск, остановила служба авиационной безопасности. Ее сотрудники заявили, что депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности «Норникеля». Пробы проверили спекрометром и не обнаружили опасных веществ, однако начальник смены Александр Стебаев сообщил, что в полицию поступил анонимный звонок о попытке провоза горюче-смазочных материалов, в связи с чем пробы будут изъяты и переданы полиции. Сопровождающий Митрохина эколог Greenpeace отказался от полета и выехал с пробами из аэропорта.

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Главный редактор «Новой» сообщил, что газета обратится с заявлением о воспрепятствовании журналистской деятельности в компетентные органы.

Напомним, авария в Норильске произошла 29 мая. В районе ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в «Норникель», разлилось свыше 20 тысяч тонн дизельного топлива. Горюче-смазочные материалы попали в почву и ближайшие водоемы. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров. Владимир Путин ввел 3 июня в Норильске режим ЧС федерального уровня.