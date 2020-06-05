Генпрокуратура установила причину аварии в Норильске

По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова, утечка дизельного топлива в водоем в Норильске произошла в результате просадка грунта и бетонной площадки под резервуаром, где хранилось горючее, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Интерфакс».

«Органами прокуратуры продолжаются проверочные мероприятия в связи с произошедшей в городе Норильске техногенной аварией. Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним», — говорится в заявлении.

Также по распоряжению генпрокурора Игоря Краснова на соответствие требованиям безопасности будут проверены и другие объекты, на деятельности которых может отразиться таяние вечной мерзлоты.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что глава компании «Норникель» Владимир Потанин, на чьем предприятии случилась авария, пообещал президенту РФ Владимру Путину, что его фирма покроет все расходы на устранение последствий экологической катастрофы. По его словам, стоимость работ может превысить 10 миллионов рублей.

После совещания с главой государства стоимость акций «Норникеля» на Мосбирже начала расти после предшествовавшего этому обрушения.