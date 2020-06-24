Инцидент с танком на параде в Севастополе обошелся без жертв

В Южном военном округе (ЮВО) заявили, что инцидент с танком на параде Победы в Севастополе не представлял опасности для зрителей зрелища. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее региональные СМИ сообщали, что возглавлявший механизированную колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей. В ЮВО настаивают, что машина остановилась на безопасном расстоянии от граждан и никак не повлияла на движение остальной колонны.

«Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — говорится в сообщении ЮВО.

В механизированной колонне было собрано 90 единиц военной техники, включая боевые машины. В воздушных показных выступлениях приняли участие 26 летательных аппаратов.