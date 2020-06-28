COVID-19 за сутки в РФ: 6 791 – заболели, 5 735 – выздоровели, 104 – умерли

В Москве за минувшие сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье – 325. Всего по России зафиксировано 6 791 новых заражений, передает оперштаб.

32,4% среди выявленных пациентов не имели каких бы то ни было клинический проявлений болезни.

5 735 человек за сутки были выписаны после полного выздоровления от ковида. В 104 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

Ранее ФОМ опубликовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что половина россиян откажутся от прививки от коронавируса.