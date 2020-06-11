Мэрия выделила Шапошникову и его сестре по квартире за 10 лет до его депутатства

Мэрия Москвы выделила председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову и его сестре по квартире за 10 лет до того, как он стал депутатом, сообщают «Открытые Медиа».

Работая в бизнесе в 2004 году, Шапошников получил от города квартиру за 4,5 миллиона в Северном Измайлове, а его сестра Наталья через два месяца — квартиру кадастровой стоимостью в 15 миллионов в московском Щукине. За несколько месяцев до этих событий их отец Валерий Шапошников стал депутатом Мосгордумы. Тогда же его сын занял освободившееся место замдиректора компании «Северянин».

По данным издания, уже в 2009 году сестра Шапошникова выменяла у Москвы свою квартиру в 88 квадратных метров на новую в 117,5 квадратных метров, но уже в Хамовниках. Её кадастровая стоимость составила 66 миллионов рублей.

Напомним, что ранее Алексей Шапошников задекларировал доход за 2019 год в размере двух миллиардов рублей, что почти в 80 раз превысило его доход за предвыборный 2018 год (24 миллиона). Как он заявил в эфире «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, это произошло в связи с продажей им акций компании «Северянин», а 870 миллионов из этих средств, которые, по данным Алексея Навального (что подтвердил Шапошников), он перечислил на счет своей фирмы «Ваш Консалтинг», депутат не задекларировал в 2018 году, так как не счел эти деньги доходом. В ФБК уверены, что он не имел права скрывать таким образом свой доход, а сделал это, чтобы не проиграть на выборах, во время которых на информационных стендах публикуется годовой доход кандидатов за прошлый год.