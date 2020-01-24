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15 квартир в "доходном доме" оказались переданы людям, связанным с мэрией Москвы

Общество
18:08, 24 января 2020

Порядка 15 квартир «доходного дома» в Москве, построенного в 20 минутах от мэрии для сдачи в аренду в целях получения дохода для бюджета города, были переданы чиновникам, силовикам и медийным личностям, хотя постановление мэрии от 2002 года прямо запрещает передачу этой недвижимости в собственность, сообщает Baza

Согласно данным журналистов, строение находилось на балансе АО «Мосжилкомплекс», который передал 15 квартир на баланс города через «договор пожертвования». Все эти операции приходятся на период с 2013 года по 2018 год, когда мэром был Сергей Собянин.

«Квартиры передавались в собственность по личному распоряжению [заммэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений] Владимира Ефимова. Хотя, вероятнее всего, он лишь технически передавал квартиры, а решение принималось выше», — утверждает источник издания в компании.

Среди владельцев квартир числятся замруководителя аппарата мэра Светлана Черникова, главный следователь полиции Москвы Наталья Агафьева, бывший столичный прокурор Владимир Чуриков, замглавы МЧС Андрей Гурович, глава Нижегородской области, экс-замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин, зампред СФ Галина Карелова, экс-глава секретариата бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова Надери Мухомеджан, полномочный представитель правительства в СФ Андрей Яцкин, заместитель начальника Экспертного управления президента Татьяна Илюшникова, режиссёр Константин Богомолов, главный редактор службы информации телеканала НТВ Татьяна Миткова, а также глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Отмечается, что у Татьяны Митковой в «доходном доме» сразу две квартиры, расположенные по соседству, а их общая площадь порядка 300 квадратных метров. Они оказались в её собственности в 2014 году, пишут расследователи.

Большая часть имущества была передана жильцам через договор купли-продажи, но, как считает Baza, доходы многих жильцов «подарочного фонда мэрии» не соответствуют стоимости жилья здесь: цены таких квартир, по оценкам издания, составляют от 50 до 200 миллионов рублей.

«Сама процедура у нас согласована сверху. Если аренда, то это довольно просто. В собственность тоже можно, но есть определённая схема. Она озвучивается при личной беседе», — пояснил журналистам источник в мэрии Москвы. При этом официально в «Мосжилкомплексе» авторам расследования пояснили, что не осуществляют сдачу квартир в аренду. 

Рубрика: Общество

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