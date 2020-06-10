ДТП с четырьмя жертвами под Кировом и $5 млрд Украине: главное к утру 10 июня

Супруга погибшего при аварии с Михаилом Ефремовым водителя надеется как минимум на шесть лет колонии для актера. «Я не хочу никакой мировой. Не хочу. Пусть сядет», – заявила женщина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который умер 25 мая после задержания полицейскими, прошли в его родном Хьюстоне (штат Техас). Церемонию транслировал, в частности, телеканал CNN. В отличие от публичного мероприятия в понедельник, которое посетили несколько тысяч человек, эта церемония была закрыта для широкой публики, на ней присутствовали около 500 человек.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу поддержки Украины на $5 млрд с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд для того, чтобы помочь Киеву справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Четыре человека погибли и один получил травмы при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Кировской области, передает «Интерфакс». Уточняется, что ДТП произошло на 281-м километре федеральной автодороги Р-176 «Вятка». Всего в двух машинах находились шесть человек.

В столице за сутки погибли 56 пациентов с положительным тестом на COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на городской оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число жертв заболевания в Москве достигло 3085.