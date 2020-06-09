Америка проводит биоэксперименты на украинцах. Чего опасаться России?

В связи с пандемией коронавируса во всем мире возрос интерес к деятельности так называемых биолабораторий, которые, по слухам, занимаются разработкой опасных для человечества вирусов. Sobesednik.ru уже писал, что расположение таких исследовательских центров, подконтрольных США, вызывает опасения — особенно их много на территории постсоветских республик, включая Украину. Так, группа украинских депутатов во главе с Виктором Медведчуком выступила с требованием раскрыть информацию о проводимых в американских лабораториях экспериментах. Однако ответы парламентарии не получили и вынуждены были переадресовать вопрос ООН.

Собственное исследование деятельности таких биоцентров провел политолог и профессор Академии Военных наук Сергей Судаков, его результаты публикует «АиФ».

Опыты над военными в Украине

В ходе своего расследования Судаков пообщался с сотрудниками Министерства здравоохранения Украины, которые на условиях анонимности рассказали исследователю о существовании в стране как минимум четырех секретных проектов, направленных на изучение опасных вирусов. Все они осуществляются Агентством по снижению угрозы (DTRA) при задействовании частных американских компаний и региональных структур Министерства здравоохранения и Министерства обороны Украины

Самым масштабным среди данных кейсов оказалось исследование, озаглавленное как UP-8 «Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз». В ходе проекта тестирования проводились на 4 тыс. украинских военных, у которых хотели выявить антитела к вирусу ГЛКК и хантавирусам.

Фрагмент текста проекта UP-8. Фото: Сергей Судаков

При этом исследование явно выходило за рамки утвержденных целей, поскольку в регламенте проекта говорится о возможных жертвах тестирования, информацию о которых необходимо незамедлительно передавать в украинские и американские комитеты по биоэтике.

Согласно документации проекта, исследования проводилась сразу в нескольких регионах Украины: региональные подразделения проводили забор и подготовку сывороток крови на территории своей области, после чего направляли биоматериал американским специалистам. Примечательно, что такая схема работы позволяет ученым из США не только изучить специфику биоматериала украинских военнослужащих, но и заполучить коллекцию различных штаммов опасных инфекций, распространенных на граничащей с Россией территории.

Подозрительным кажется и выбор американскими исследователями именно Украины. Ведь если речь идет о выявлении антител, логичнее было бы провести подобные исследования на американских военнослужащих, а не тратить дополнительные средства на изучение малораспространенных вирусов на территории другой страны.

Собеседники исследователя также выразили опасения, что эти данные могут использоваться Америкой для создания биологического оружия, нацеленного на определенный генотип. Этим как раз можно было объяснить интерес США к хантавирусам, которые являются эндемичными для южных регионов России и переносятся насекомыми и грызунами.

Другой проект, о котором Судакову рассказали источники из украинского Минздрава, (UP-6 «Экологическая и эпидемиологическая оценка распространения естественных очаговых инфекций, вызванных Rickettsia spp. и Coxiella burnetii, в разных ландшафтных зонах Украины») занимался изучением возбудителей особо опасных инфекций — бактерий Rickettsia и Coxiella burnetii.

Coxiella burnetii

Интерес американских ученых к последней из них должен привлечь внимание ООН, под чьей эгидой была подписана Конвенция по запрещению биологического оружия. Ведь именно этот агент ученые из США тестировали на собственных гражданах вплоть до 1973 года, однако вынуждены были отказаться от экспериментов, заявив о прекращении программы по разработке биологического оружия. Однако нынешний интерес ученых из Америки к данным бактериям заставляет задуматься, не являются ли современные биолаборатории, разбросанные по всему миру, лишь прикрытием для продолжения запрещенных исследований.

Изучение смертельных болезней в украинских регионах

Изучение штаммов особо опасных патогенов проводилось, по словам источников расследования, также в рамках проектов UP-3 («Разработка клинических алгоритмов для диагностики тяжелых лихорадочных болезней, являющихся особо опасными инфекциями (ООИ)») и UP-5 («Экологическое/эпизоотологическое исследование с целью выявления распространения и генетического разнообразия вирусов геморрагической лихорадки Крыма-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита, вируса псевдобешенства и лептоспироза на Украине»).

В процессе исследований ученые отбирали образцы переносчиков смертельных заболеваний и изучали возбудителей данных инфекций в различных южных регионах, включая и российский Крым.

При этом отмечается, что полный доступ к результатам проектов имели только американские специалисты.

Контроль со стороны Пентагона

При этом в настоящее время практически вся исследовательская деятельность Минздрава Украины подконтрольна американским военным. Это подтверждается контрактом HDTRA 1-08-D-0007-00009 в рамках «Программы вовлечения в биологическую деятельность» Агентства по снижению угрозы Министерства обороны США, согласно которому с 2005 года по настоящее время Украине предоставляется техническая помощь в постройке и модернизации устаревших лабораторий, созданных на базе советских противочумных институтов и других медицинских центров.

Ответ МЗУ на запрос украинских СМИ. Фото: Сергей Судаков

Не опровергает эту информацию и само МЗУ, которое под давлением СМИ, политиков и блогеров 26 мая фактически признало, что США осуществляют военно-биологическую деятельность на территории Украины посредством DTRA и компаний-подрядчиков.

В качестве частного подрядчика, специализирующегося на строительстве объектов критической и инженерной инфраструктуры в Украине, американское МО зачастую привлекает компанию Black&Veatch, деятельность которой много раз подвергалась критике из-за нарушений норм безопасности и утечек опасных патогенов.

Пример работы Black&Veatch – Центральная референс-лаборатория в Киеве (ул. Ярославская, 41), представляющая собой старое советское здание, в котором хранится коллекция особо опасных микроорганизмов.

Центральная референс-лаборатория в Киеве. Фото: Сергей Судаков

При этом само здание находится в предаварийном состоянии, что создает все условия для утечки опасных патогенов, последствия которой в густонаселенном районе Киева могут быть катастрофичными.

Контролируется работа подобных лабораторий посредством Комитета по биоэтике в составе Центра общественного здоровья МЗУ. Он, в свою очередь, является представительством американского Управления по вопросам защиты прав человека как объекта исследований (OHRP), которому полностью и подчиняется. Все украинские сотрудники таких исследовательских центров, которые при этом еще и не имеют полного доступа к проектам, обязаны регулярно предоставлять комитету отчет о своей работе.

Еще одним звеном в цепи управления биоцентрами оказывается и американское посольство в Украине, организующее различные мероприятия в рамках реализации проектов DTRA.

Сергей Судаков в ходе расследования смог вычислить нескольких глав проектов «UP». Среди них оказались руководитель проектов Black&Veatch на украинском направлении Лэнс Липпенкотт, а также начальник лаборатории по хранению биоматериала в Центре медико-биологических наук Университета штата Теннесси и куратор проекта UP в Украине, профессор Коллин Б. Джонсон.

В расследовании отмечается, что в 2007-2011 годах Джонсон принимала активное участие в исследовании SARS-CoV, который сейчас чаще встречается под названием «коронавирус»…

Со стороны Украины в нынешних проектах задействованы заведующая вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья МЗУ доктор Демчишина Ирина Викторовна, заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций НИИ эпидемиологии и гигиены Львовского национального медицинского университета Лозинский Игорь Николаевич, а также начальник Центрального санитарно-эпидемиологического управления Вооруженных сил Украины, полковник Литовка Сергей Леонидович.

Биологическая опасность для России

По сей день США остаются непреклонны в своем решении отказаться от участия в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), что может свидетельствовать о продолжающихся экспериментах по разработке биологического оружия, угрожающих всем странам, граничащим с территориями, которые Америка избрала для строительства своих исследовательских центров.

До недавнего времени биологическая программа под эгидой DTRA проводилась и в России. Однако в 2012 году Москва прекратила сотрудничество, после чего Штаты полностью переключились на «помощь» Украине.

Ранее мы уже упоминали, что сбор биоматериалов и генома украинцев может использоваться американской стороной для разработки штамма, опасного именно для России. Этот тезис подтверждается и тем, что в 2017 году командование ВВС США разместило контракт на закупку нескольких образцов РНК россиян европеоидной расы без указания деталей проекта и целей закупок, о чем на заседании СПЧ упоминал и российский президент Владимир Путин.

Многочисленные эксперты бьют тревогу, указывая на то, что в настоящее время Америка посредством своих биолабораторий имеет доступ к неограниченному числу биообразцов, что может использоваться ей для создания оружия, нацеленного на определенный этнос. В качестве примера зачастую приводят ситуацию с распространением вируса SARS в 2002 году, от которого пострадали в основном азиаты.

При этом отказ США соблюдать механизм взаимного контроля над разработкой биологического оружия на международном уровне только подкрепляет эти опасения.