Создавая сеть биолабораторий вокруг РФ, Америка пропустила коронавирус

Быстрое распространение нового коронавирусного штамма COVID-19 остро поставило перед мировыми державами вопрос о возможности новой мировой войны. До сих пор по всей планете в ежедневном режиме смертельной инфекцией заболевают десятки тысяч человек, однако однозначного решения данной проблемы в виде изобретения вакцины и лекарства все еще нет.

Еще больше вопросов возникает при попытке отыскать корни новой заразы: эксперты разных стран предполагают, что появление COVID-19 носит искусственный характер, что может говорить о фатальной ошибке ученых, пытавшихся создать биооружие в одной из лабораторий Уханя. Однако данный исследовательский центр далеко не единственный среди подобных лабораторий, занимающихся опасными для человечества разработками под видом борьбы с коронавирусом.

Так, многие американские биолаборатории, находящиеся за пределами США, рапортуют о проведении исследований по поиску вакцины. Однако результаты деятельности данных учреждений до сих пор не были представлены общественности. В самой же Америке ситуация с распространением COVID-19 и смертностью от нее давно вышла из-под контроля, из-за чего президент Дональд Трамп даже обвинил ВОЗ в халатности и потребовал провести расследование причин появления вируса.

Однако есть в этом некоторая доля злой иронии, ведь и биоцентры, находящиеся на территории США, зачастую являлись источником распространения таких опасных заболеваний, как сибирская язва, птичий грипп, ботулизм и бруцеллез.

Издание «Аргументы недели» отмечает, что еще в апреле текущего года несколько украинских парламентариев направили Владимиру Зеленскому официальный запрос о необходимости проверить возможность существования на территории страны полутора десятка биоцентров, осуществляющих свою деятельность за счет денег из США. При этом американское диппредставительство данные о финансировании таких лабораторий отвергать не спешит, хоть и утверждает, что все проводимые Америкой в других странах исследования носят исключительно мирный и научный характер.

Однако усомниться в этом позволяют произошедшие за последние десять лет внезапные вспышки холеры (2011 год – погибло 33 человека; 2014 год –заразились 800 человек; 2016 год – погибли 20 военных) и кори (в 2019 году ей заразились 5371 украинцев).

Статистика заражения корью в Украине

При этом в 2005 году Украина и Америка подписали договор №840_138 от 29.08.2005 о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут использоваться в ходе разработки биологического оружия.

Договор между МОЗ Украины и Министерством обороны США

Однако вместо уничтожения биолабораторий, которые достались Украине в наследство от СССР, что казалось логичным шагом в рамках заключенного сторонами договора, Штаты решили развивать их и продолжить эксперименты на чужой территории.

Депутаты Верховной рады Ренат Кузьмин и Виктор считают, что Соединенные Штаты передали на эксперименты в собственных биоцентрах по всей планете, коих в данный момент насчитывается порядка 400, около 2,1 миллиарда долларов. По информации парламентариев, в Украине подобные лаборатории располагаются в Киеве, во Львове, в Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове и Луганске, а также в Днепропетровске. Однако самой дорогой в настоящее время является Одесская — на нее американское правительство потратило 3,49 млн долларов.

Финансирование США биолаборатории в Одессе

Любопытно, что американские научно-исследовательские центры начали создаваться именно на территории постсоветских республик: в Армении, Таджикистане, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Молдове и Узбекистане. При этом в расположенные аккурат вблизи российских границ биолаборатории, число которых увеличивается с каждым годом, доступ имеют исключительно американские специалисты.

В 2018 году болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева провела скандальное расследование, в котором раскрыла факты проведения биологических экспериментов со стороны США в исследовательских центрах по всей планете. Особое внимание репортер уделила Центру общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, созданного в Тбилиси, который был построен по программе DTRA в 2011 году. По информации Гайтанджиевой, американские военные специалисты проводят там эксперименты с биоагентами (сибирской язвы и туляремии) и вирусными заболеваниями (включая геморрагическую лихорадку Крым-Конго).

После того, как центр Лугара начал осуществлять свою деятельность, в ближайших населенных пунктах участились случаи заболевания у местных жителей.

Центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара

Аналогичные центры, созданные при поддержке американского правительства, имеются также в Молдове (Центральная референс-лаборатория в Кишиневе), Средней и Центральной Азии.

Например, к таковым относится появившаяся в 2007 году первая национальная референс-лаборатория Узбекистана, расположенная в Ташкенте, а также заработавшие в 2013 году исследовательские центры в Андижане и Фергане. На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается порядка 10 лабораторий, финансирующихся за счет американской программы. При этом на территории страны регулярно фиксируются вспышки различных заболеваний, происхождение которых остается не изученным до сих пор.

В 2008 году к американской программе присоединилась и Армения, а спустя десять лет на территории страны была создана целая сеть из 12 биоцентров (в Ереване, Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре), на которые американские власти потратили 50 млн долларов. По словам специалистов, после появления этих объектов в стране и во всем Кавказском регионе наблюдается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации.

Референс-лаборатория в Ереване

Нередко строительство таких лабораторий на постсоветском пространстве осуществляется под предлогом помощи в борьбе с различными инфекционными заболеваниями. Так произошло, к примеру, в случае с Центральной референс-лабораторией на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. На открытие данного центра американская сторона выделила около 80 млн. долларов, выразив свою озабоченность состоянием системы здравоохранения в Казахстане.

При этом Вашингтон не смутило, что научный центр построили в зоне сейсмической активности, а также на территории с постоянными ветрами, что даже в случае небольшой утечки грозит широким распространением опасной болезни.

Здание биологической лаборатории в Алматы

Сами Штаты уверяют, что строительство референс-лабораторий США на территории бывших советских республик нацелено на недопущение в этих странах утечки в окружающую среду штаммов микроорганизмов, а также для минимизации шансов биологической атаки на Америку. Это, однако, не объясняет, почему данные биоцентры находятся в крупных городах с высокой плотностью населения.

Отсюда же неизбежно вытекают и такие вопросы, как тот, где же результаты работы всех этих многочисленных лабораторий сейчас, во время пандемии COVID-19? Разве не на предупреждение подобных эпидемий и были рассчитаны данные центры?

Выходит, что истинные мотивы Вашингтона заключаются в другом – окружить Россию биобазами, которые могли бы мгновенно нанести стремительный удар с помощью смертоносного вируса, лекарства и вакцины от которого нет и не предвидится.

Кроме того, расположение американских исследовательских центров наводит на мысль, что в них создается уже даже не биологическое оружие, а этническое, которое нацелено на заражение всего славянского этноса.

Но, учитывая убытки Америки от текущей эпидемии, может, американскому правительству стоит озаботиться решением других проблем? Созданием вакцины от коронавируса, к примеру.