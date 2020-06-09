Панин: Если бы на месте Ефремова оказался Безруков, вопроса о тюрьме не было бы

Смертельное ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова не оставило равнодушным никого. Вся страна пребывает в шоке от трагедии, а публичные люди высказываются наперебой. Правда, мнения знаменитостей о том, должен ли артист, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, понести жестокое наказание, очень разнятся. Доходит даже до открытых оскорблений друг друга.

Так, Алексей Панин обрушился с трехэтажным матом на Алену Водонаеву и Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь российского президента, комментируя страшную аварию с участием Ефремова, назвал ситуацию чудовищной вне зависимости от того, кто виноват в смерти человека, – обычный гражданин или такой прославленный артист, как Михаил Ефремов. Песков напомнил, что позволять себе садиться за руль пьяным не должен никто.

Алена Водонаева была куда резче.

– Фу, как противно от новости про Ефремова, это просто чудовищно, это не поддается никакому объяснению, – сказала телеведущая. – Ну ладно, ты хочешь сдохнуть… Но ты подвергаешь риску жизни других людей… Я считаю, что люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, – просто исчадья ада.

Актер Алексей Панин, узнав об этих высказываниях, пришел в бешенство и дал резкий ответ Водонаевой и Пескову, записав видео.

– Сейчас всякие типа Алены Водонаевой высказываются по поводу ситуации, в которую попал Ефремов. Да, Миша, наверное, не должен был садиться за руль пьяным, – рассуждает Панин. – Но Мишу нельзя сажать в тюрьму, и никакие (болтуны. – Прим. Sobesednik.ru) типа Алены Водонавой поганый рот свой не должны открывать.

Теперь еще и Песков комментирует Ефремова, – добавил артист позднее. И намекнул на политическую подоплеку в определении наказания для виновника ДТП. – Вы забыли, как вы ему награды давали? Не дай Бог, если бы на месте Миши оказался Безруков, Хабенский – эти путинские (подпевалы. – Прим. Sobesednik.ru), этого вопроса, сидеть в тюрьме или нет, не было бы.