В ГИБДД объяснили высокую смертность россиян в ДТП протяженностью дорог

Глава ГИБДД Михаил Черников связал высокий уровень смертности жителей России на дорогах с огромными масштабами страны.

При этом Черников заявил, что в целом можно говорить о тенденции к снижению смертности россиян при ДТП, передает ТАСС.

Ранее спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал главными причинами высокой смертности на дорогах России вождение в пьяном виде и пользование гаджетами за рулем.

Комментируя это заявление, глава ГИБДД России указал на то, что аналогичные проблемы существуют во всех европейских странах. Он отметил, что мировое сообщество пока не нашло способов для борьбы с этими явлениями.

«Конечно же, РФ очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшие площадь и протяженность автодорог. Но в целом в России в этом году наблюдается снижение числа погибших на дорогах на 1,5 тысячи человек», – сказал Черников.