В ООН выступили за жесткие наказания для нетрезвых водителей в России

Главными причинами высокой смертности на дорогах России являются вождение в пьяном виде и пользование гаджетами за рулем.

Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), специальный посланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт, передает «РИА Новости».

Спецпосланник указал на недостатки в правовой системе, а также на изъяны в образовании водителей и пешеходов. По его словам, работа в этом направлении должна вестись, «начиная со школы». Кроме того, по мнению спецпосланника, в России необходимо ужесточить наказание за преступления на дорогах, совершенные нетрезвыми водителями. «Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо», — заявил спецпосланник. Он подчеркнул, что поддерживает практику лишения прав.

Сегодня, 17 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. По данным ВОЗ, ежегодно в мире на дорогах гибнут 1,35 миллиона человек. В России только в 2018 году произошло более 168 тысяч ДТП, жертвами которых стали более 18 тысяч человек.

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