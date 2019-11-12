Виновница ДТП, унесшего жизнь "пьяного мальчика" в Балашихе, вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика, у которого эксперт нашел алкоголь в крови, покинула колонию.

Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также колонию-поселение, где женщина отбывала срок. Уточняется, что Алисова вышла на свободу в понедельник, 11 ноября. Сейчас она находится в своем родном городе Балашове.

Женщина отсидела весь срок с учётом времени, проведённого в СИЗО.

Авария произошла 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе. Дело получило широкую огласку после того, как результаты экспертизы выявили в крови погибшего ребёнка концентрацию алкоголя, которая соответствует сильной степени опьянения. Позднее выяснилось, что эксперт допустил ошибку. В мае этого года Щёлковский городской суд приговорил его к десяти месяцам исправительных работ.

Ольга Алисова была признана виновной в ДТП. Ей назначили наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Она дважды подавала прошения об условно-досрочном освобождении, однако они не были удовлетворены.