Рассмотрение апелляции на арест Ильи Азара отложили, у Мосгорсуда задержаны двое

У здания Мосгорсуда задержали активиста Константина Фокина, проводившего одиночный пикет в поддержку Ильи Азара.

Активист вышел на пикет с плакатом «Мирный протест – не преступление. Свободу Азару». Он пытался приковать себя к забору цепью, передает «ОВД-Инфо». Сообщается, что также сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина, который стоял в маске с надписью «Свободу Азару» с картонной фигурой арестованного журналиста.

Мосгорсуд между тем перенес рассмотрение апелляционной жалобы на административный арест Ильи Азара, которое должно было состояться сегодня, на 5 июня «в связи с необходимостью изучить жалобу защиты». Об этом сообщил адвокат Азара от «Апологии протеста» Леонид Соловьев. Журналист все это время проведет в спецприемнике.

Напомним, муниципального депутата района Хамовники и специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара задержали 26 мая у здания ГУ МВД Москвы. Он вышел на одиночный пикет в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Азара признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и арестовали на 15 суток. После этого у здания МВД на Петровке в Москве начались одиночные пикеты и задержания. Акции прошли и в других российских городах.