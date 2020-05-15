Коронавирус на Курилах, $100 тысяч детям от Греты Тунберг: главное к утру 15 мая

Грета Тунберг решила передать 100 тысяч долларов на помощь ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) во время пандемии COVID-19. Об этом 17-летняя актвистка сообщила в видеообращении, которое транслировалось в эфире телеканала CNN.

Правительство Москвы приобрело крупнейшего в РФ производителя медицинских масок ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ»). Покупка была совершена еще в марте, пишут «Ведомости». В мэрии рассказали, что все маски отгружаются в городские медучреждения по себестоимости. Сумма сделки не раскрывается.

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан в связи с обнаружением там первого случая COVID-19, передает ТАСС. Зараженным оказался житель Дагестана, прибывший на Курилы для работы водолазом на судне «Байкал».

В Сахалинской области, входящей пока в число регионов РФ с благоприятной эпидобстановкой, выявлен 21 инфицированный. На Курильских островах до настоящего момента случаев коронавируса выявлено не было.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил продление санкций против российских социальных сетей на три года. Указ, опубликованный на сайте главы государства, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Меры касаются, в частности, сервисов «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В Москве умерли еще 68 пациентов с COVID-19, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб по борьбе с заболеванием. Число жертв коронавируса в столице выросло с 1290 до 1358. Всего в России, по данным портала стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, скончались 2 305.