ДТП с Никасом Сафроновым и очередной взрыв газа: главное к утру 8 апреля

В Вачском районе Нижегородской области после взрыва газового баллона частично обрушился жилой дом.

Из-под завалов извлекли двоих человек, один из них погиб, передает «Интерфакс». Как указывается на сайте регионального ГУ МЧС, в ликвидации последствий ЧП задействован 201 человек и 34 единицы техники. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Сформирован предварительный график вывоза россиян из-за границы на ближайшие шесть дней. В список входят, в частности, рейсы из США, Таиланда, Кипра, Мальдив, Испании, Черногории, Индии, пишет РБК. На 8 апреля запланированы два рейса в Москву из Нью-Йорка и Мале, 9 апреля – из Индонезии, 10 апреля – из Таиланда.

Основатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с пандемией COVID-19, передает «РИА Новости». Он рассказал, что это приблизительно 28% его состояния. По мнению Дорси, пожертвования должны носить публичный характер. «Я считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться», – отметил гендиректор Twitter.

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. По данным ТАСС, в 01:40 в районе дома 18 столкнулись три автомобиля, в результате ДТП незначительные травмы получили двое. Художник, у которого 8 апреля день рождения, ехал в автомобиле Porsche вместе с братом, оба не пострадали.