Дом в Орехово-Зуеве, где при взрыве погибли трое, хотят полностью восстановить

Власти Орехово-Зуева собираются восстановить первый и второй подъезды многоэтажки, где накануне произошел взрыв газа.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение городской администрации, оба подъезда признаны аварийными, но подлежащими восстановлению.

Жильцы не пострадавших третьего и четвертого подъездов смогут вернуться в свои квартиры после того, как закончится разбор завалов.

В сообщении указывается, что на ремонт будут выделены необходимые средства.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Гагарина в Орехово-Зуеве произошел накануне, 4 апреля. Погибли три человека. Пострадали, по данным «РИА Новости», десять.

В качестве версий происшествия рассматриваются утечка газа и неосторожное обращение с оборудованием.