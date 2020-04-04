Взрыв в подмосковном Орехово-Зуево: четверо пострадали, один умер

МЧС подтвердило, что причиной взрыва в подмосковном Орехово-Зуево стала неисправность газовой колонки, передает «Интерфакс».

Взрыв подошел в подъезде жилого пятиэтажного дома. Для ликвидации последствий взрыва привлечено 56 человек и 19 единиц техники. Из здания эвакуировано 200 человек.

Один человек в результате происшествия погиб. Четверо пострадали. Среди них 14-летний подросток с переломом копчика и две женщины в возрасте 57 и 47 лет. У них диагностированы черепно-мозговая травма и множественные переломы.