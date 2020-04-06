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"В списках не значусь". Россия "потеряла" журналиста Sobesednik.ru в Австралии

Общество - Туризм
12:48, 06 апреля 2020

Бернара Батталова / фото в статье: автора
Бернара Батталова / фото в статье: автора

По утверждению Татьяны Голиковой, из 26 000 российских граждан, остающихся за границей, 13660 нигде не значатся. И как же случилось, что меня, гражданку России, никак не могут идентифицировать?

Зачем во время пандемии мы уехали за рубеж?

Свое путешествие в Австралию я начала планировать несколько лет назад. Как только на зеленом континенте, о котором я знала с детства по сериалу о приключениях кенгуру «Скиппи», появились новые родственники.

После долгих сборов, взвесив все «за» и «против», я все-таки отправилась за тридевять земель. И это не фразеологизм из сказки. Самый короткий перелет из Москвы в Мельбурн, где теперь живет дочь с семьей мужа, занимает почти сутки. Только 20 часов полета, не считая времени на пересадку и необходимые процедуры регистрации и паспортного контроля.

Визы и билеты в обе стороны были оплачены задолго до нашествия на мир этой «коронованной» заразы. За три дня до вылета, когда обстановка в мире становилась напряженнее, подумали об отмене  путешествия. Когда в уже оформленном заявлении на сайте «Катарских авиалиний» оставалось нажать заветную клавишу, вдруг осенило: если закроют границы, то мы с единственной дочкой, находясь за десять тысяч миль друг от друга, просто сойдем с ума. Не стану в подробностях описывать нахлынувшие эмоции. Мы просто приняли не простое, а очень даже серьезное, вполне взвешенное решение: в это непонятное и тревожное время мы должны быть вместе.

Уложив в ручную кладь и чемодан медицинские маски и респираторы, несколько упаковок антибактериальных салфеток и санитайзеры, отправилась в аэропорт. На стойке регистрации мне задали лишь один вопрос: знаю ли я, что в Мельбурне буду обязана провести 14 дней на карантине? В тот момент о каких-то похожих мерах в Москве не было и речи. Спустя сутки вполне комфортного перелета, обнимая дочь в аэропорту Мельбурна, услышала единственное слово: «Успела». Оказалось, что пока я находилась в воздухе, Австралия решила закрыть границы на въезд для неграждан и нерезидентов этой страны. 

Заполняю анкеты, а в ответ – тишина

Спустя неделю стало понятно: обстановка с коронавирусом накаляется. С каждым днем появлялось все больше новостей о российских туристах, которые срочно возвращались домой, и о тех, кто этого сделать не мог.

Когда в СМИ появилась информация о регистрации на сайте Госуслуги граждан, находящихся за рубежом, я заполнила анкету. Это было 29 марта. Но ни сутки спустя, ни трое после со мной никто так и не связался. В статусе «рассмотрение услуги» значилось: «заявление в очереди на отправку». Подумала, а вдруг случился технический сбой и анкета не дошла по назначению? Отправила ее повторно. Параллельно написала в чат сайта, продублировав анкету по почте в российское консульство в Австралии. И снова… тишина. 

Из чата группы россиян, оказавшихся по разным причинам в Австралии, узнавала много интересного. О том, как многим, прилетевшим из Австралии, пришлось дневать и ночевать в аэропорту Дохи. Практически без горячей еды и без объяснений, почему самолет не вылетает в Москву. Люди писали в чат, что если бы знали о таком ужасе раньше, остались бы в Австралии и ни за что не тратили огромные деньги на новые билеты, которые купили за собственный счет.

А потом «видный государственный деятель Татьяна Голикова» заявила, что «потерялись» более 13 660 наших туристов. И поскольку ни на одно мое обращение я так и не получила ответ, делаю вывод: я – как раз в числе тех «потеряшек», о ком государство ничего не знает. Почему меня до сих пор не посчитали, хотя я выполнила все необходимые действия?

Новое решение правительства о приостановке возвращения граждан из-за рубежа уже не удивило. 

Пред. След.

Быть или не быть? Вот в чем вопрос!

На сайте Госуслуги появилась новая форма-«рекомендация» – заполнить анкету в разделе «Регистрация российских граждан, находящихся на территории иностранного государства, для планирования их возвращения в Российскую Федерацию и оказания им социальной поддержки (помощи) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Во время ее заполнения меня вдруг насторожили два пункта, в которых определенно присутствуют нотки угрозы и шантажа. Ну, а как иначе относиться к фразе «Я и члены моей семьи обязуемся вылететь любым рейсом российской авиакомпании, о котором будет произведено оповещение…». Еще больше напугал следующий пункт: «Обязуюсь пройти изоляцию и медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию. Изоляция и медицинское наблюдение для прибывающих в аэропорты лиц, проживающих на территории субъекта Российской Федерации по месту прибытия, осуществляется в домашних условиях. Изоляция и медицинское наблюдение для прибывающих в аэропорты лиц, проживающих на территории другого субъекта Российской Федерации, отличающего от субъекта прибытия, осуществляется в местах обсервации».

Меня совершенно не  пугает 14 дней самоизоляции. Уже проходили и знаем, что это не страшно. Полезное и очень правильное правило. Сомнения в другом. Получается, гарантии, что самолет-спаситель приземлится в Москве, нет. Я могу оказаться  по прилету в Россию в каком-нибудь далеком, условно, Уссурийске. И две недели «отбывать» карантин там. В интернете гуляет аудиозапись служащей отеля, которая в подробностях рассказывает о подготовке гостиницы к прилету нерадивых туристов, которые будут отсиживать у них положенные две недели карантина. Я не против провести 14 дней хоть в Уссурийске, хоть на Сахалине. Меня мучает вопрос: как, когда и за чей счет я попаду домой, в Москву?

Никто не обязан тратить на меня государственные деньги. Этому научена давно, потому и не жду никакой поддержки от властей. Но я за то, чтобы поддержали других оказавшихся в критической ситуации россиян. 

Почему-то все вокруг уверены, что все люди, оказавшиеся вне страны, какие-то зажравшиеся засранцы. Один депутат назвал туристов заразой для страны, другой мародерами, а потом и вовсе во всех бедах обвинили туристов, которые распространяют коронаувирус по нашей стране.

ПрОклятые туристы

Сейчас всех несчастных, кто оказался за границами России, ругают, осуждают и проклинают почти все россияне, «вынужденные» сидеть в самоизоляции! Наши соотечественники злорадствуют и радуются, когда видят, что где-то «там» страдают другие. Диву даешься тому, как много у людей есть времени осудить и заклеймить «идиотов» и «предателей».

«Сидите там, коронавирусники! Не распространяйте заразу! Из-за вас мы вынуждены находиться в изоляции!», «Пусть не ноют! Они плевать на всех хотели! Большинство из них официально не работают, налоги не платят. Почему их должны возвращать за счёт государства? Какого их туда попёрло? Денег своих жаль было? Вот теперь пусть там и сидят!»

Кстати, среди «бессовестных» туристов есть люди, которые оказались за рубежом по службе, прилетевшие в командировку или на лечение.

Думаю, никто не смеет осуждать людей, оказавшихся на чужбине без средств к существованию. 

К счастью, я не турист в привычном понимании слова. Меня не выселили из отеля. Я не сижу днями и ночами в аэропорту чужой страны. Живу в хороших домашних условиях среди любимых людей, которые боятся в ближайшее время отправлять меня обратно на Родину, где свирепствует опасная зараза.

Первой помощью Австралии своим гражданам стала раздача проднаборов

Хочу рассказать и о тех мерах, что предпринимает правительство Австралии, заботясь о своих гражданах. Самым первым действием стала раздача продуктовых наборов для людей, оставшихся без заработка.

Кстати, в стране давно введены все виды ограничений, о которых в столице России объявили лишь недавно. Прошло больше месяца, как многие компании перевели своих сотрудников на работу из дома. Все детские площадки огородили лентой, закрыты музеи, зоопарки и многие непродовольственные магазины. Все кафе и рестораны работают исключительно «на вынос». Власти изначально понимали, что, даже имея дотации от правительства, выжить малому бизнесу в такой ситуации невозможно. Руководство страны рассчитывает и даже уверено в сознательности граждан. Единственной рекомендации правительства –  держать дистанцию – люди следуют послушно.

Непривычно наблюдать, как в огромном супермаркете люди стоят у прохода полок с продуктами, когда кто-то из покупателей находится в этом ряду, выбирая товар. Заметила по себе, как инстинктивно шарахаюсь от идущих навстречу. И несмотря на то, что после двух недель честного заточения в «четырех» стенах я имею право выйти на улицу, сходить за продуктами, в аптеку и на пробежку-прогулку в парк, я не отправилась гулять по городу. Видно, окутала гражданская сознательность.

После запрета сидеть в местах общепита большинство австралийцев решили поддержать владельцев кафе и ресторанов. Например, коллеги моей дочери и она сама каждый день покупают кофе в семейном кафе по соседству. Это не героизм и не разбрасывание денег на ветер. Просто рядовые австралийцы искренне поддерживают тех, кому труднее. Я вижу людей, которые с благодарной улыбкой за такую необходимую им поддержку протягивают пакеты с едой и стаканчики с горячим напитком.

Каждый день по телевидению передают обращения премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и главного санитарного врача Брендана Мерфи. Они терпеливо отвечают на дотошные вопросы моих коллег-журналистов, рассказывая о ситуации с «коронованной» заразой и разъясняя детально каждый пункт рекомендаций правительства, которые сводятся к одному: остановить парадное шествие по стране смертельной заразы.

Я не знаю, когда российское правительство наконец начнет по-настоящему заботиться о своих гражданах – будь они внутри страны или за ее пределами. Единственное, что могу сказать точно: наблюдая за тем, что происходит вокруг, я ни разу не пожалела о своем решении – в этом бушующем от страха мире и всеобщем хаосе отправиться на край света, чтобы быть вместе с ребенком.

Бернара Батталова.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Туризм

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