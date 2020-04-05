Своих не бросаем? "Нам страшно, и мы хотим домой": русский SOS из Мумбая

Застрявшие в индийском Мумбае россияне записали видеообращение к Путину, российскому МИДу и всем, кто может помочь.

Местные жители зачастую не выпускают их из мест проживания даже за продуктами, поскольку коронавирус в страну завезли иностранцы, к которым в Индии теперь относятся с опаской. Хозяева жилья тоже стремятся избавиться от постояльцев, несмотря на то, что полиция страны распорядилась не выгонять туристов из отелей на улицу.

Решение о полном прекращении пассажирского авиасообщения между Россией и другими странами ситуацию только усугубило.

– На улицу выйти нельзя, еды очень мало. Очень хочется вернуться домой поскорей, – с надеждой смотрит в камеру Анастасия Дмитриева.

– Денег нет, осталось несколько рупий, – говорит мужчина, представившийся Николаем.

– Мумбай оказался заперт. Мы обращались в консульство и даже приходили к ним: сидели четыре часа прямо на земле перед воротами, – рассказывает Джон Пешков, представившийся московским художником. – Но с нами практически не стали разговаривать. Складывается ощущение, что все действия нашего консульского отдела и МИДа заключаются в том, чтобы предлагать людям заполнить списки, чтобы людям было чем заняться.

– Мы просим организовать спецрейс в город Мумбай для граждан Российской Федерации, – говорит Дарья Леонтьева. – МЧС может осуществлять действия эвакуационного характера только по прямому приказу президента Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, помогите нам. Нам страшно, и мы хотим домой.

«Аэрофлот» осуществлял из Индии свои рейсы, но даже при том, что цены на билеты доходили до 60 тыс. рублей, жители Мумбая попасть на них не могли: когда ситуация обострилась, самолеты летали либо из Дели, либо из Гоа. А внутреннее сообщение, по решению властей Индии, в стране перекрыто с 24 марта. В самом Мумбае объявлен 21-дневный карантин. По словам Джона Пешкова, всего в городе застряло около ста россиян. Если нет возможности организовать спецрейс из города, они просят организовать трансфер до Дели или до любого другого аэропорта, из которого вылетит самолет.

У затворников Мумбая, как и у других оставшихся в разных странах, теперь есть надежда на удаленную социальную помощь, которую правительство пообещало гражданам, оказавшимся в подобной ситуации: для этого им нужно заполнить форму на портале «Госуслуги». При этом в индийском штате Гоа, где традиционно зимует много россиян, этот проект вызывает доверие далеко не у всех оставшихся. Многих здесь смущает, что в форме «Госуслуг» предусмотрено слишком много условий, с которыми следует согласиться. Например, встающий на учет россиянин обязан согласиться на обработку не только своих персональных данных, но и персональных данных членов семьи и на их передачу в МИД России, МВД, Минкомсвязь, Минтранс, ФСБ, Росавиацию и налоговую службу. За предоставление заведомо ложных сведений предупреждают об ответственности. Кроме этого, гражданин подписывает обязательство вернуться любым рейсом, о котором его оповестят по мобильному телефону и e-mail.

В МВД жалуются, что не могут идентифицировать половину возвращающихся россиян, и это одна из причин прекращения репатриационных рейсов. Другая – число инфицированных, приезжающих из-за границы. По словам руководителя штаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой, соотечественников все-таки начнут снова вывозить, графики вывоза будут формировать 6 апреля.

Застрявший в Мумбае художник Джон Пешков сообщил Sobesednik.ru, что с принятием новой политики поддержки соотечественников за рубежом ситуация с затворниками в этом городе пока не изменилась: «Пока (по-прежнему) непонятно, что делать».

Между тем спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что деньги, выделенные правительством на оказание социальной поддержки российским гражданам, уже поступили на счёт министерства. Там начинает работать комиссия, «первые обращения, поступившие на портал госуслуг, обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время».

Ранее Мария выступила с эмоциональным постом в фейсбуке, обвинив россиян, предпочитавших в последние годы жить за границей, в том, что их «оболванивали много лет». «А теперь... теперь очереди в мировых аэропортах и крики: "Мы – граждане России!" Разве? "Мы по закону граждане", – сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они», – написала Мария Захарова.