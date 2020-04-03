Застрявшие в Сеуле россияне попросили Путина не бросать их без еды и лекарств

Пассажиры «Аэрофлота» и «Авроры», которые ждут вылета в аэропорту Инчхон, записали видеообращение к президенту РФ.

Как пишет «Коммерсантъ», намеченный на 3 апреля рейс до Хабаровска отменили без объяснения причин. Всего в южнокорейском аэропорту Инчхон находятся не менее 300 жителей Камчатки, Приморья и Сахалина.

C 31 марта в транзитную зону аэропорта направляют россиян, летевших домой через Южную Корею из Индонезии, Таиланда, Канады и США. При вылете все пассажиры получили единые посадочные талоны до пункта назначения, о возможных проблемах и вынужденной остановке в Сеуле их не предупредили. В итоге россияне оказались в транзитной зоне без багажа, еды и питья. Гостиницы им также не предоставили, при том что среди пассажиров есть четыре ребенка, в том числе четырехмесячный младенец, который не получал питания в течение суток – молочную смесь ребенку удалось передать через сотрудников аэропорта.

Вылета в Россию ожидают беременные, 80-летний мужчина, который перенес операцию на сердце, а также инсулинозависимый человек. Отмечается, что у них закончились жизненно важные лекарства.

По словам пассажиров, в «Авроре» заявили, что намеченный на 3 апреля рейс в последний момент отменила Росавиация. Представители авиакомпании связали происходящее с решением российских властей о введении ограничений на число пассажиров, прилетающих в РФ из-за рубежа.

В своем видеообращении к президенту люди просят Владимира Путина не оставлять их без средств, питания и медицинских препаратов.