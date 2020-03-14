Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?

Решение России о прекращении с 0 часов 16 марта авиасообщения со странами ЕС, за исключением рейсов из столиц этих государств в Шереметьево, застало врасплох огромное количество россиян за рубежом.

У людей нет ни информации, ни определенности. Sobesednik.ru изучил ситуацию и нашел возможные решения для россиян, которые могут оказаться отрезанными от родины из-за отмены полетов в Европу по вине коронаривируса.

В российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией пока не сообщают о конкретных возможностях вернуться в страну, а колл-центры всех авиакомпаний перегружены.

Находящиеся на Кипре российские граждане, например, недоумевают по поводу решения оставить рейсы исключительно в столицы. Дело в том, что аэропорт Никосии не работает, а главным авиаузлом Кипра считается аэропорт города Ларнака, которая не является столицей.

В сообщении оперативного штаба говорится о чартерах, которые будут выводить россиян из Европы, а граждан европейских стран – из России, однако о графике полетов таких спецрейсов пока ничего не сообщается. Не у всех пассажиров, имеющих на руках обратные билеты из европейских столиц, есть четкая информация о том, попадает ли их регулярный рейс в число отмененных.

«К кому обращаться? Как попасть домой?»

Резко вырос спрос на билеты на рейсы «Аэрофлота», пассажиры готовы переплачивать, чтобы вернуться домой, и на некоторых направлениях свободных мест уже нет. Особенно тревожно тем, у кого заканчивается виза. Принятое Россией решение касается также Швейцарии и Норвегии, входящих в Шенгенскую зону, но не входящих в ЕС.

«Ситуация: сидим в Португалии, обратный вылет домой через Цюрих Люфтганзой отменён (вылет должен был быть 18-го). До них не дозвониться, конечно, да и они и не помогут, – сетует на «Форуме Винского» пользователь с ником Keep_Calm_And_Travel, посетивший в свои 25 лет уже 66 стран. – Посольство России в Португалии завтра не работает. К кому вообще обращаться, как попасть домой? Никакой информации нет официальной по чартерам? Что делать десяткам тысяч россиян, которые должны были лететь домой после 16-го НЕ из столиц?»

Позже пользователь сообщил, что все-таки дозвонился до посольства России в Португалии, но «у них никакой информации о чартерах нет вообще. Если что будет, то на следующей неделе только. Посоветовали, если возможность есть, покупать «Аэрофлот» и улетать, пока ещё запреты не ввели».

Еще больше сложностей у россиян, оказавшихся на других континентах. Как правило, у них на руках билеты на стыковочные рейсы с пересадкой в Западной Европе. По сути речь идет о необходимости эвакуации людей из многих стран мира, но как и когда она будет организована, неизвестно.

На сайте МИД России в рубрике «Актуальные темы» в ночь на 14 марта значились «Ситуация на Украине» и «Ситуация в Сирии», но ничего не сказано о том, что делать гражданам, чьи рейсы отменены. Сообщения о закрытых границах и о прекращении выдачи виз касаются только Монголии, Коморских островов и города Катманду. Контактов, по которым граждане могли бы обратиться за разъяснениями, также в ночь на субботу не было.

Через какие страны еще можно успеть свободно вернуться?

Ограничения никак не коснулись авиасообщения с Великобританией. Язвительные соотечественники подозревают, что это может быть сделано для удобства представителей российской элиты, чьи родственники там осели. Впрочем, Великобритания – не единственная страна, в которую и из которой пока можно свободно летать. К таким странам также относится Турция. Аэропорт Стамбула – один из крупнейших международных хабов, и россияне, находящиеся сейчас в Европе, рассматривают его в качестве одного из резервных маршрутов для возвращения на родину (виза для выхода из транзитной зоны гражданам России не требуется).

Еще один резервный вариант – через Прибалтику, далее поездом или автобусом. Однако за информацией о том, какие внутриевропейские рейсы принимают аэропорты Литвы, Латвии и Эстонии, нужно следить, ситуация меняется быстро. То же касается Турции.

Украина закрывает небо

Еще более жесткие меры принимает Украина. Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) принял решение полностью закрыть внешнее авиасообщение с 16 марта. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал их в течение трех суток вернуться в страну. В дальнейшем гражданам следует обращаться в консульские учреждения страны, и их будут также выводить чартерами, но предпочтительным транспортом будет сухопутный или морской. С 15 марта Украина закрывает въезд иностранных граждан, включая, естественно, и россиян. Исключение – для имеющих право на постоянное или временное проживание. О том, как украинцам возвращаться в страну, ждать ли спецрейсов, также пока не сообщается, но на сайте МИД Украины опубликован телефон горячей линии +38-044-238-16-57.

Белоруссия и Казахстан пустят россиян по-братски

Единственный белорусский авиаперевозчик «Белавиа» отменяет около 70 рейсов в Европу и Азию, в том числе в российские города Нижний Новгород, Калининград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Сочи и в украинский Харьков. Полный список отмененных рейсов и дат – на сайте авиакомпании. Всем пассажирам этих рейсов обещан полный возврат денег за билеты. На возврат идут многие авиакомпании, в том числе лоукостеры, даже если билеты были оформлены по невозвратному тарифу, несмотря на то, что все они несут колоссальные убытки. Правда, мгновенный возврат, как правило, не осуществляется, а смогут ли все перевозчики в итоге выполнить это обещание перед всеми пассажирами, неизвестно.

Казахстан ввел довольно странное ограничение для россиян: c 16 марта он не будет пропускать через российско-казахстанскую границу по внутренним «общегражданским» паспортам и свидетельству о рождении (для граждан до 14 лет). Очевидно, возможность попасть в Казахстан по российскому загранпаспорту остается.