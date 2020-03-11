Тай, Вена или Крым: как сэкономить на отдыхе после валютного скачка?

Туристический рынок лихорадит. Напряженные отношения Турции и России, разгул коронавируса по всему земному шару и, наконец, обвал рубля могут оставить россиян без отпусков. Где отдыхать, когда цены растут?

Если отдыхать сейчас, то в Таиланде или Турции

Резкий обвал рубля уже привел к росту цен на заграничные путевки. Успеть ухватить тур по старой цене в рублевом эквиваленте нереально: туроператоры уже поменяли ценники.

— Перерасчет происходит по всем турам с заездами после 9 марта пропорционально изменению курсов евро и доллара, — говорит Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации российских туроператоров (АТОР). — Понятно, что есть исключения, но большинство турфирм это уже сделали.

Как быть, когда российский рубль горит синим пламенем, а отдохнуть хочется? Искать наименее дорогие направления. Например, остановить свой выбор на странах Юго-Восточной Азии, где пока не бушует коронавирус.

— Таиланд до этого подешевел, стоимость после пересчета выросла, но он стоит дешевле в валютном выражении, чем это было раньше, — говорит Ломидзе. — Тоже самое с Вьетнамом.

Есть, правда, маленькая поправка: в Тае сейчас сезон дождей. Поесть фрукты, насладиться солнцем и природой получится, а вот покупаться вдоволь, возможно, и нет. При этом Индия, где дождей сейчас нет, до этого не дешевела, и сейчас это не самое выгодное направление.

— Тем, кто хочет отдохнуть сейчас, надо смотреть спецпредложения, — говорит Ломидзе. — Например, они есть по Греции, Турции и Испании [страна, с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, посетив которую турист должны самоизолироваться на 14 дней — прим. Sobesednik.ru]. Одним из самых бюджетных направлений остается Крым.

Турция на ближайшие мартовские даты может быть вполне выгодной. Там еще не пляжный сезон, но и на курортах? и в Стамбуле уже тепло, можно гулять в кроссовках и ветровке.

Цены на билеты вырастут

Ломидзе напоминает, что 15 апреля заканчиваются акции раннего бронирования на лето, и тогда цены вырастут еще на 35%. Сегодня ночью со среды на четверг поднимут цены и авиакомпании на 9-12 процентов, а значит, по словам эксперта, подорожают и туры, в состав которых включен перелет регулярным рейсом, чартерных это не должно коснуться.

Пока Европа охвачена вирусной «чумой», по выгодной цене можно отдохнуть в европейских странах, если вы, конечно, не боитесь вируса и карантина. Например, в Вену можно слетать «Победой» (туда 30 марта, обратно 4 апреля) за 6259 рублей без багажа и за 13059 рублей с багажом.

Но, видимо, тех, кто не боится рисковать, немного. Иначе почему авиакомпании в последнее время держали доступные цены на билеты?

— Вплоть до резкого скачка волатильности на валютном рынке, мы фиксировали значительное снижение среднего чека как по внешним, так и по внутренним направлениям примерно на 15-20% по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года, — рассказали в пресс-службе сайта-агрегатора покупки билетов biletix.ru. — Таким образом даже с учетом предстоящего повышения цен на авиабилеты примерно на 10%, по большинству направлений как в России, так и за границей авиабилеты всё равно будут дешевле.

По данным biletix.ru в начале марта самостоятельные туристы активно покупали авиабилеты в Стамбул, Ларнаку, Бургас, Тиват и Ереван, где благоприятная эпидемиологическая ситуация. По России самые популярные направления – Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Калининград и Санкт-Петербург.

— Авиабилеты в начале года были и так достаточно дешевыми и с большей долей вероятности таковыми останутся по крайней мере по внутренним направлениям. Мы рекомендует приобретать возвратные тарифы для минимизации риска потери денег в случае возврата и обмена авиабилетов, — говорят в biletix.ru

Не исключено, что после сильного подорожания заграничных путевок поднимут цены краснодарские и крымские гостиницы и гостевые дома. Многие россияне не исключают, что проведут отпуск-2020 на родных грядках: это и дешево, и безопасно.