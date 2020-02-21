Турция стоит, Крым растет: эксперт – о спросе на путевки на весну-лето 2020 года

Sobesednik.ru поговорил с Майей Ломидзе, исполнительным директором Ассоциации туроператоров России, о ценах и самых популярных у россиян направлениях в сезоне весна-лето 2020 года.

– Изменился ли спрос россиян на путевки на «берег турецкий» в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке? Или наши туристы, как и прежде, самые смелые в мире?

– Объем бронирования немного замедлился, но не снизился. Турция по акциям раннего бронирования все равно сильно лидирует у всех туроператоров, на нее приходится больше 50% продаж.

– Но ведь уже был прецедент, когда Турцию для российских туристов закрывали на полтора года. Тоже, кстати, в связи с политическими событиями.

– Действительно 1,5 года туда не летали из-за того, что сбили российский самолет. Но тогда был конкретный прецедент, сейчас по факту ничего не происходит. Было несколько странных заявлений со стороны турецких властей, и люди, конечно, звонят, волнуются и спрашивают. Некоторые пока не бронируют, выжидают. Но в целом эта ситуация никак не отражается на картине бронирования.

– Как изменился спрос на «крымские» путевки после открытия железнодорожной части моста?

– Спрос на Крым растет. Я напомню, что до 2014 года основной туристический поток в Крым шел по железной дороге. Многие предпочитают добираться на полуостров поездом, и в этом году ожидается прирост продаж минимум порядка 15%.

Фото: Global Look Press

– Какие еще страны в лидерах по продажам?

– Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Хорватия. Все эти летние направления продаются даже чуть лучше, чем в прошлом году, в среднем на 10%. В этом году, как и в прошлом, в акции раннего бронирования включены в том числе и майские праздники. Это увеличит объем продаж.

– А что с ценами? Они, как всегда, растут?

– Почему растут? По акциям раннего бронирования цены такие же, как и в прошлом году. В связи с тем, что есть неопределенность с китайским рынком – он был важным для многих средиземноморских стран — цены как минимум не повышаются. Но это касается раннего бронирования (оно заканчивается в конце марта, у некоторых туроператоров – в середине апреля. – Авт.). Это не значит, что когда акции закончатся, цены останутся на уровне прошлого года. Все будет засвистеть от общемировой конъюнктуры.