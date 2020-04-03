Москва отозвала все разрешения на вылеты россиян из-за рубежа

Россия останавливает все пассажирское международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы для своих граждан.

Об пишет ТАСС со сылкой на источник в авиаотрасли.

«Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с этим вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля будут приостановлены», – рассказал собеседник агентства.

Ранее Sobesednik.ru писал о россиянах, которые не могут вылететь домой из Южной Кореи. В числе находящихся в транзитной зоне аэропорта Сеула – беременные и дети, младшему из которых четыре месяца, а также онкологический больной и инсулинозависимый. Всего вылета ожидают около 300 граждан РФ. У людей нет лекарств и еды, они записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой о помощи.

С 31 марта было введено ограничение на въезд в страну граждан России из-за рубежа. Тогда сообщалось, что россияне могут прибывать из-за границы только в Шереметьево и в количестве не более 500 человек в сутки.