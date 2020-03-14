Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии

В условиях пандемии коронавируса и прекращения сообщения с рядом стран сегодня за границей оказались тысячи россиян. Многие растеряны, кто-то в панике. Что им делать? Официальный представитель МИД дала разъяснения и советы по ситуации:

— Сегодня ситуация меняется ежечасно. Каждое посольство находится на связи с местной стороной, принимает звонки от наших граждан и согласует свои решения с Общероссийском штабом. Что нужно делать прямо сейчас? Каждый человек, который оказался за рубежом, должен скачать доступное на любой платформе приложение «Зарубежный помощник», оно бесплатное. Через него можно получить актуальную информацию, связываться — там есть тревожная кнопка — в случае чрезвычайной ситуации, и если человек находится в полной изоляции, она сработает. Там есть все актуальные телефоны наших посольств. Также у МИД есть аккаунты в соцсетях, через которые можно связываться, задавать вопросы. Там мы тоже публикуем актуальную информацию. Поймите, это ситуация, которую мир давно не переживал — пандемия, которая всех охватила. Что нужно делать? Мобилизоваться, установить связь с нашими посольствами, консульствами, генконсульствами, поспредствами, нашими любыми представительствами, и находиться с ними на связи. А они уже сообщают оперативную информацию по каждой стране, каждому региону.