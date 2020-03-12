МИД не спит: Захарова рассказала, как министр Лавров спасается от коронавируса

Коварный вирус COVID-19 добрался до самых верхов: на днях им заразилась замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Из российских чиновников в изоляцию – не международную, но медицинскую – больше всего рискуют попасть дипломаты.

Сотрудники МИД по долгу службы вынуждены постоянно посещать разные страны, встречаться с десятками людей, неизвестно с кем контактировавших до этого, и даже обниматься с деловыми партнерами – если позволяют традиции и протокол. Подхватить заразу в этих условиях – как раз плюнуть. Хотя в случае с коронавирусом уместнее сказать – чихнуть.

О корректировках, внесенных в работу МИД из-за коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией, Sobesednik.ru рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она часто сопровождает российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в зарубежных командировках.

Мария Захарова // Global Look Press

– МИД участвует в работе Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. В министерстве также организован собственный штаб. Возглавил его заместитель министра Игорь Моргулов. Решения принимаются в координации с ведомствами.

– Изменился ли график дипломатов?

– Большое количество международных мероприятий отменилось или перенеслось. Это, естественно, повлияло и на график работы сотрудников. Также принято решение о сокращении краткосрочных командировок до необходимого минимума. В российских загранучреждениях решения о профилактических мерах принимаются с учётом ситуации в стране пребывания и в координации с МИД России.

Что касается работы департамента информации и печати, то мы перевели брифинги в режим онлайн-общения. Вопросы присылают в колл-центр. Также используем для общения режим телеконференций. Как это и рекомендовано ВОЗ.

– Вы походите тесты, проверки по возвращении из командировок, после международных встреч?

– Следуем рекомендациям штаба.

Напомним, что ранее из-за вспышки коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель предложила отказаться от рукопожатий, а губернатор американского штата Небраска Пит Рикеттс – еще и от поцелуев. Он посоветовал здороваться локтями.