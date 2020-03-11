Вирус made in China: Москва осталась без китайского товара

Китайские рынки России начали закрываться из-за проверок. Корреспондент «Собеседника» стал очевидцем.

В конце прошлой недели правительство Москвы (пока еще не всей России) ввело режим повышенной готовности для служб здравоохранения, городского хозяйства и транспорта. И без того серьезные меры в аэропортах по досмотру прибывающих из Китая, Италии и некоторых других стран усилили.

Пустые прилавки

Если поддаваться панике, самым опасным местом следует считать китайские продуктовые рынки, где азиатская еда продается без упаковки, чеков и проверок Роспотребнадзора.

В Москве таких как минимум два, но найти их непросто.

Я побродил туда-сюда по огромному рынку ТЦ «Москва» – безрезультатно. Спрашиваю у скучающей продавщицы джинсов, где бы купить китайские продукты.

Фото: Дмитрий Соколов

– Зай, так ведь тот рынок закрылся. Коронавирус – ты чё, не слышал? Вон он там был, за строительными рядами, можешь сходить посмотреть.

Действительно, закрыто. Но не совсем. Два охранника со списками стоят у входа, почти никого не пускают внутрь. Там суетятся китайские торговцы – бегают, перебирают товары.

Через час, когда охрана наконец расступилась, покупателей встретили пустые полки.

– Сейчас здесь ничего китайского не осталось, – говорит охранник. – Только российская картошка, конфеты, овощи – в общем, то, что можно купить где угодно. Продавцы постепенно уезжают – постоянные проверки, невыгодно.

Работать действительно приходится в нервной обстановке. Между рядами ходит кавказец в хорошем пиджаке, подгоняет китайцев: так, это убери отсюда (кивает на куски курятины), ты шапку надень на волосы, эти мешки подберите. Так, вроде нормально, ничего криминального.

Покупатели из Китая (чаще всего те, кто торгует одеждой в ТЦ «Москва») – целевая клиентская группа – грустно оглядывают пустые полки. Ловить здесь больше нечего. Едем дальше.

Надписи на контейнере на русском, китайском и тайском языках // Фото: Дмитрий Соколов

На входе – контейнер для масок

Найти китайский продовольственный развал на «Садоводе» – самом крупном рынке России – еще труднее. Сперва надо пройти шесть кругов хаоса – ряды с одеждой, электротехникой, цветами, стройматериалами, местную гостиницу и Птичий рынок с кишащими тараканами, которых используют как прикорм для рыбок. И только в самом конце, у заводского забора небольшой участок забит всем, чем богата китайская кухня.

Больше всего приглянулись гигантские живые карпы, конфеты с Си Цзиньпином на упаковке и тухлые яйца, которые скосят любого и без коронавируса. Их китайцы состаривают по специальной методике и упаковывают гораздо бережнее обычных.

– Да, да. Это наши знаменитые черные яйца, – продавец называет тухлятину политкорректнее. – 300 рублей за 6 штук.

Это, конечно, не суп из летучих мышей, которые считаются разносчиками коронавируса, но чтобы попугать коллег – сойдет. Тем более что на рынке пугать уже некого.

Фото: Дмитрий Соколов

– Покупателей стало совсем мало, – жалуется продавщица, одна из немногих, которая хоть что-то понимает по-русски. – Каждое утро проверки. Российских товаров теперь здесь гораздо больше, чем раньше.

Кивает, когда я показываю на маску – мол, да, из-за этого. Три мешка таких же использованных масок лежат у входа в специальном мусорном контейнере, поставленном для них посреди дороги. Аппетиту не способствует.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2020 под заголовком «Вирус made in China».