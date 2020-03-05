В Люблине из-за коронавируса закрыли китайский рынок

В четверг продовольственный рынок на территории ТЦ «Москва» в Люблине, где раньше можно было купить продукты из Китая, закрылся на полдня. Снаружи выстроилась охрана, внутри работники перебирали продукты.

После 16:00, когда рынок возобновил работу, на полках остались только товары из России, которые можно купить в любом продуктовом магазине. Большая часть прилавков, где раньше лежали китайские продукты, к этому времени опустела.

Фото: Дмитрий Соколов

Как рассказали Sobesednik.ru сотрудники охраны ТЦ, из-за проверок, которые проводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции, торговать китайцам стало сложно — они постепенно возвращаются по домам. Торговые ряды с одеждой из Китая пока остаются на месте. Однако на территории «ТЦ Москва» постоянно встречаются напоминания о коронавирусе. Каждые 15 минут по громкой связи звучат уведомления о необходимости мыть руки, носить медицинскую маску и использовать другие меры для профилактики заболевания.