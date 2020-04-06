Wildberries заставляют сотрудников работать сутки в одной и той же маске

Сотрудница онлайн-магазина Wildberries Кристина Гринцевич рассказала о нарушении эпидемиологических норм в организации. Об этом пишут в сообществе «Вирусный профсоюз».

28 марта сотрудница одного из московских пунктов выдачи заказов донесла до руководства, что работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты. Через два дня ситуация не изменилась и 31 марта Гринцевич в своем Instagram опубликовала жалобу с призывом #Бакальчук_остановись (владелица Wildberries — Татьяна Бакальчук, одна из самых богатых женщин в России, — прим. Sobesednik.ru). В ответ ей посоветовали работать пять смен в одной маске.

Ранее Wildberries в ногу с остальными онлайн-магазинами добавили в свой ассортимент товары первой необходимости, чтобы обойти указ президента о «нерабочей неделе».

Со слов Кристины Гринцевич, в компании ввели штрафы в случаях, когда сотрудник оказывается перед покупателем без защитной маски. При этом сотрудникам было выдано мизерное количество масок с указанием носить одну маску целый день (это противоречит эпидемиологической норме: влага, постепенно скапливающаяся под маской, наоборот способствует распространению болезнетворных организмов, — прим. Sobesednik.ru). Перчаток сотрудникам не было выдано вовсе.

Кристина в рабочем чате заявила, что вернется к выполнению обязанностей, когда ее обеспечат средствами индивидуальной защиты, за что руководитель филиала Аида Щетинина удалила ее из группы в WhatsApp со словами «Всего доброго, Кристина».

В тот же день руководитель должностью выше Андрей Бирюков на повышенных тонах потребовал от Кристины при ее коллегах писать заявление об увольнении по собственному желанию. В результате Кристине стало плохо и ей вызвали «скорую».

1 апреля Кристину перевели без уведомления на должность уборщицы. Таким образом, она более не должна работать непосредственно с клиентами. Гринцевич написала жалобу в Трудовую инспекцию. После ей позвонили из офиса Wildberries и обещали провести внутреннюю проверку.