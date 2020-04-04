Ивановский депздрав не объяснил отправку врачей Шуи в отпуск

На адрес корреспондента Sobesednik.ru поступил ответ от департамента здравоохранения Ивановской области. Ранее мы писали о том, что сотрудников стоматологического отделения Шуйской городской больницы принуждают писать заявления на отпуск вместо ухода на оплачиваемые «карантинные каникулы».

«В соответствии с п. 2 данного указа (указ президента о «нерабочих днях», — прим. Sobesednik.ru) он не распространяется на работников медицинских и аптечных организаций. То есть для медицинских работников данная неделя нерабочей не является, — пишет в своем ответе региональный депздрав. — Указом губернатора Ивановской области работа стоматологий ограничена, однако они продолжают работать на оказание экстренной помощи пациентам. Экстренную стоматологическую помощь необходимо организовать, так как мы не можем оставить без нее жителей Шуи и Шуйского района. Работа ортопедического отделения строится в плановом порядке, речь об экстренной помощи здесь не идет».

При этом в ведомстве никак не комментируют отправку специалистов в неоплачиваемый отпуск. Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал пояснял, что за простой врачи должны получить не менее ⅔ от оклада. А перевод на иные формы обслуживания населения невозможен без воли сотрудника и без допсоглашения.

В ответе депздрава уточняется, что главврач Шуйской городской больницы рассматривает вопрос о переведении сотрудников стоматологии Шуйской ЦРБ на другие позиции в формируемых отделениях больницы.

«Предложение главврача было сделано только с целью вынудить людей уйти в неоплачиваемый отпуск. Тем более, все, кому предложили работать в инфекционном отделении, уже практически находятся в группе риска по возрасту. Им далеко за 50. И разных заболеваний у них целый букет, так как это вредная работа», — пояснил нам анонимный автор обращения от врачей медучреждения в городе Шуе.

Тем временем в Иваново на карантин закрыли областную больницу, в которой обнаружено 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, пишет «Интерфакс».