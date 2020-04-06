Полиция пресекла сбор денег для закупки респираторов в Коломенскую больницу

Адвокат Мария Эйсмонт написала в Facebook о вызове политкативиста Вячеслава Егорова в отделение полиции, пишет «ОВД-Инфо».

Причиной для беседы с правоохранителями стало желание Егорова помочь Коломенской больнице в сборе денег на идивидуальные средства защиты для врачей. Сейчас в городе Коломна подтверждены четыре случая заражения коронавирусом.

Вячеслав Егоров находится под подпиской о невыезде. Он обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Неделю назад он выступил с инициативой помочь местной больнице. Главврач медучреждения подтвердил, что они не откажутся от партии средств индивидуальной защиты и предоставил список того, что необходимо в расчете на 150 коек на 90 дней.

Пост о помощи местной больнице был в том числе опубликован на странице, посвященной борьбе со свалкой в Коломне. После этого Егорову позвонили из больницы и заявили, что вынуждены отказаться от помощи и попросили удалить все объявления. После активисту позвонили из отделения полиции и пригласили на беседу.

Уточняется, что с активистом общался сотрудник ФСБ, который был недоволен нагнетанием паники со стороны активистов.

Поступившие деньги Егоров перевел людям обратно.