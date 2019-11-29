Под Коломной закрыли крупную свалку, которая эксплуатировалась 30 лет

В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Воловичи», против работы которого с весны прошлого года выступали местные жители.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области. «Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу закрыть "Воловичи" в эту пятницу, и мы с главой Коломны поставленную задачу выполнили: отходы сюда поступать больше не будут», – приводятся слова зампредседателя правительства Московской области Евгения Хромушина. Чиновник добавил, что закрытие полигона стало возможным после того, как заработал новый комплекс по переработке отходов «Юг».

Отмечается, что свалка функциониловала почти 30 лет, на нее свозились отходы IV–V классов опасности, совокупный объем которых за весь этот период оценивается в 2,3 миллиона тонн. На закрывшемся полигоне общей площадью 23,1 гектара организуют систему по удалению свалочного газа, после чего проведут реконструкцию и установят систему сбора и очистки фильтрата.

По словам Хромушина, в 2013 году в московском регионе действовало 39 полигонов общей площадью около 700 гектаров, что составляет половину территории Садового кольца. На них было захоронено около 120 миллионов тонн отходов. «Сегодня закрыли 25-й полигон, с закрытием полигона "Воловичи" продолжают временно функционировать лишь 14 полигонов. Через несколько дней закроем 26-й полигон ТБО в Егорьевске, останется всего 13 полигонов, из которых 10 окончательно закроем к 2030 году, а три полигона будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов», – рассказал чиновник.

Ранее в подмосковной администрации заявляли, что свалка не исчерпала свои возможности, отмечает «Интерфакс».

Местные жители начали протестовать против работы полигона с весны 2018 года. Люди блокировали подъезды к его территории, занимая пешеходные переходы. Протестующих периодически задерживали. Один из активистов, Вячеслав Егоров, в начале 2019 года был привлечен к уголовной ответственности по «статье Ильдара Дадина» за неоднократные нарушения на митингах. Его задержали 31 января, с начала февраля он находится под домашним арестом.